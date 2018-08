Savršena udobnost doma uz Gree dizalice topline

Predstavljamo Vam visoko učinkovite dizalice topline zrak/voda renomiranog svjetskog proizvođača Gree. To je sustav koji je jednostavan te prilagodljiv za instalaciju, samu primjenu te za korištenje i eksploataciju. Možete ga koristiti za Vaše nove objekte, rekonstrukcije postojećih objekata ili rekonstrukcije postojećih (tradicionalnih, manje učinkovitih i nesigurnijih) sustava grijanja.

DC inverterskom dizalicom topline zrak-voda prirodna toplina iz okoline (zraka) koristi se za grijanje, pripremu potrošne tople vode i hlađenje sa znatnom uštedom na troškovima električne energije. Sustav omogućuje integriranje sustava solarnog grijanja te grijanja putem ventilokonvektora, niskotemperaturnih radijatora, podnog grijanja te grijanje potrošne tople vode kao i podno/plošno hlađenje te hlađenje putem ventilokonvektora.

Inteligentna kontrola i nesmetan rad sustava u širokom temperaturnom rasponu okolnog zraka od -20°C - 48°C čini ovaj sustav idealnim rješenjem za potrebe grijanja, hlađenja i pripreme potrošne tople vode kućanstva tokom cijele godine.

INTEGRIRANA DIZALICA TOPLINE ZA PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE

Gree integrirane dizalice topline predstavljaju ekološki osvješteno i visokoučinkovito rješenje za zamjenu postojećih, starih bojlera. Dolaze u dva modela: GRS-1.5/D150ANbA-K i GRS-1.5/D200ANbA-K, tj. sa spremnikom od 150 i 200l. Izrađena je od ekološki besprijekornih materijala podobnih za potpunu oporabu, ima nisku potrošnju energije i izolaciju od visokokvalitetne pjene (55mm debljine) koja smanjuje toplinske gubitke te osigurava dugi vijek trajanja.

U usporedbi s klasičnim bojlerom, kod ovih dizalica topline ostvaruje se ušteda i do 75%, u usporedbi s plinskim bojlerom i do 67%, a u usporedbi sa solarima ostvarena ušteda može biti i do 30%.

Ova dizalica predstavlja energetski najučinkovitiji (razred energetske učinkovitosti A) i cjenovno najisplativiji način pripreme potrošne tople vode. Njezina instalacija je brza i jednostavna, te za razliku od klasičnih dizalica topline zrak-voda ne zahtijeva instalaciju kruga rashladnog medija (freonska instalacija).

- Antikorozivni spremnik od 150/200 L

- Koeficijent energetske učinkovitosti COP do 3,50

- 2 temperaturna senzora

- Razred energetske učinkovitosti A

- Ekološki prihvatljiv i siguran radni medij R134A

- Široki raspon postavljanja temperature grijanja vode od 35°C do 70°C

- Ugrađen žičani upravljač sa LCD zaslonom za jednostavno rukovanje

- Široki raspon rada od 0°C do 45°C

VERSATI II i VERSATI II+

Ove dizalice topline zrak/voda pružaju veliku fleksibilnost odabira unutarnjih jedinica i mogućnost izbora načina grijanja i hlađenja prostora te grijanja potrošne tople vode.

Ovi multifunkcionalni sustavi idealani su za stanove, obiteljske kuće, vile, vikendice, apartmane i sl. On predstavlja najbolji izbor ne samo kod planiranja novih izvora topline već se, zbog svoje fleksibilnosti i prilagodljivosti na postojeće instalacije, čak isplati i zamijeniti postojeće tradicionalne sustave grijanja kojima otkucava tehnološki vijek te se jednostavno prilagoditi na postojeće instalacije na objektu.

Versati II dizalica topline sastoji se od:

Vanjske jedinice, širokog raspona od 5,8-15 kW, koja svojom naprednom DC Inverterskom tehnologijom uz malu količinu električne energije apsorbira toplinu iz zraka i podiže je na višu energetsku razinu. Twin rotary DC inverterski kompresor štedi energiju i osigurava ugodnu atmosferu. Pripadajuće unutarnje jedinice (Hydro Box) koja se sastoji od izmjenjivača ekološki prihvatljivog radnog medija freon R410A/voda, pumpe vode, el. grijača i ostale zaporne i regulacijske tehnike za potrebe grijanja i hlađenja vode koja cirkulira u kompletnom sustavu. Opcijskog spremnika potrošne tople vode (raspona od 200L do 300L sa el. grijačem, u izvedbama bez / s jednom / s dvije zavojnice [izmjenivača topline])

Versati II+ dizalica topline (monoblock type) je dizajnirana posebno za europsko tržište na kojem postoji potreba za visokom temperaturom vode. Zahvaljujući dvostupanjskoj kompresiji i entalpiji koja se dobiva ubrizgavanjem plina, učinkovitost niskotemperaturnog grijanja je velika s temperaturom izlaza vode do 61°C (COP doseže do 4,5).

Sastoji se od:

D.C. Inverter(R410A) vanjske jedinice u kojoj je integriran Hydro Box, raspona kapaciteta 8,6-14,5 kW. Integrirana struktura znači manje instalacijskih troškova, smanjuje rizik od ispuštanja rashladnog sredstva te povećava sigurnost i poudzanost sustava. Opcijskog spremnika potrošne tople vode (raspona od 200L do 300L sa el. grijačem, u izvedbama bez / s jednom / s dvije zavojnice [izmjenivača topline])

GREE INVERTERSKI MINI CHILLER

Gree je predstavio novi inverterski mini chiller kojim je omogućeno učinkovito grijanje i hlađenje prostora, a njegova inverterska kontrola kompresora pridonosi preciznijoj regulaciji kapaciteta i temperature vode. Zahvaljujući dvostupanjskoj kompresiji chiller ima visoku učinkovitost u grijanju pri niskim vanjskim temperaturama s temperaturom vode u polazu do 60°C. Dostupna su izvedbe u 4 modela od 8 do 15 kW hlađenja/grijanja.

Među svim ovim novitetima odaberite najbolje rješenje za Vaše potrebe i uživajte u životu ispunjenom opuštajućom klimom!

Tvrtka Deltron d.o.o. već dugi niz godina na hrvatsko tržište uvodi ove proizvode vrhunske kvalitete. Partnerima i krajnjim korisnicima omogućuje stvaranje “klime” po njihovoj mjeri, uz istodobno osiguranje najbolje konzultantske, tehničke i edukacijske potpore.