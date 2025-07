Savjetnica za prekid je otkrila: 'Ovo su tri znaka da je vaša veza pri kraju'

Ponekad u vezama postoje nevidljivi ili suptilni znakovi koji upućuju na to da se nešto mijenja. Iako ih često ignoriramo ili nastojimo ne vidjeti, ti signali mogu biti pokazatelji da veza polako dolazi do svog kraja. Prepoznavanje tih znakova može nam pomoći da bolje razumijemo situaciju i donesemo važne odluke o budućnosti odnosa. Savjetnica za veze i prekid upozorila je ljude da ako se u njihovoj vezi događaju tri određene stvari, možda je vrijeme za prekid.

Paige Moyce podijelila je koja su ponašanja "crvene zastavice" u vezi, a koja mogu značiti da je vrijeme za rastanak, piše Mirror. Prvo je izbjegavanje sukoba u komunikaciji. Moyce je objasnila je da ako je vaš stil komunikacije izbjegavanje sukoba i osjećate se kao da hodate po jajima, to je "recept za katastrofu". "Ako prije nego što kažete nešto što vam je važno ili emotivno, morate paziti kada i kako to kažete, te pratiti tuđe raspoloženje prije nego progovorite, a pritom se osjećate tjeskobno samo zato što ste se usudili reći nešto emotivno ili važno, to uopće nije zdravo", objasnila je.

Stručnjakinja je to usporedila sa "zakopavanjem bombe" dok zakopavate vlastite osjećaje i potrebe jer se bojite da će vas partner ostaviti. "Koliko dugo je to održivo? Ovisi o tome koliko dugo se želite držati bodljikave žice i krvariti. Ali na kraju, ako se morate toliko kontrolirati i cenzurirati da biste usrećili tu osobu, veza vodi prema katastrofi", objasnila je Moyce. Drugi znak da biste trebali završiti odnos je taj da biste otišli već sutra kada biste mogli.

Stručnjakinja je rekla da često svojim klijentima postavi pitanje: "Kada bi postojala čarobna palica i ne bi bilo posljedica, kada se ne biste trebali brinuti ni o čemu ili ni o kome i kada biste mogli otići i biti sretni izvan veze, biste li to učinili?". Ako je vaš odgovor "da", onda ste vjerojatno već iscrpljeni i već ste puno toga pokušali popraviti.

"Svatko ima prekretnicu, a kada dođete do te prekretnice u svojoj vezi, tada je vrlo, vrlo teško vratiti se. Kada postoji popis stvari preko kojih se od vas očekuje da jednostavno prijeđete i o njima ne govorite, to je recept za katastrofu", upozorila je Moyce. Zadnja "crvena zastavica" je nedostatak topline u vezi. Objasnila je da to može uključivati fizičku intimnost ili povjerenje. Dodala je i da je veza osuđena na propast ako nema "timske igre" i"zajedništva" kakvog je nekada bilo.

"I bez obzira koliko se trudite boriti za to, jednostavno se osjeća kao da vam ta osoba ne izlazi u susret. To je često znak da je veza završila, jer da bi se ponovno rasplamsala ta toplina i da bi se vratila u vezu, na kojoj god razini nedostajala, potrebne su dvije osoba jer jedna ne može sama zapaliti tu šibicu" zaključila je.