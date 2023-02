Savjeti za seks pod tušem – 10 načina koji će vam pomoći da se zabavite u kupaonici

Seks pod tušem može zvučati vruće i uzbudljivo, ali on često dovodi do ozljeda i slomljenih kostiju. Nakon nekoliko pokušaja vjerojatno ste izgubili svaku nadu da ćete to učiniti senzualnim iskustvom kakvim se često prikazuje u filmovima. Međutim, još uvijek ne treba gubiti nadu. Uz pomoć nekoliko korisnih savjeta i trikova te pravila položaja pri seksu, konačno možete uživati ​​u vrućem seksu pod tušem koji će biti jednako zabavan kao i u spavaćoj sobi, prenosi The Sun.

Stručnjaci otkrili dan i sat: Ovo je najbolje vrijeme u tjednu za seks:

Govoreći za Women's Health, klinička psihologinja i certificirana seksualna terapeutkinja Janet Brito rekla je: "Seks pod tušem može biti stvarno vruć jer ima osjećaj hitnosti - nećete ostati unutra ni sat vremena. Osim toga, topla voda je opuštajuća i senzualna, a vidjeti jedno drugo golo i mokro može biti jako napaljujuće". Dakle, ako ste spremni isprobati, evo što morate prvo znati...

Neklizajuća prostirka je vaš prijatelj

Namijenjena za starije osobe, nije samo vašoj baki potrebna neklizajuća prostirka. Napaljenim parovima potreban je gumeni tepih da se ne prevrnu dok prakticiraju seks pod tušem. Čak vas i briga o padanju može odvratiti od zabave pod tušem pa je ovo neophodan pomagač.

Prvo se zagrijte

Predigra pod tušem može biti borba s ograničenim kretanjem, stoga, kako biste u potpunosti uživali u seksu, dođite spremni za akciju. To može značiti da možete krenuti u akciju na podu kupaonice ili u spavaćoj sobi prije nego što se prebacite pod vodu.

Bez ulja, samo lubrikant

Ulje za kupanje može biti seksi, ali u seksu pod tušem također je previše sklisko. Umjesto toga, odlučite se za lubrikant na bazi silikona ili prirodni lubrikant, jer voda zapravo može izazvati više trenja između vas i vašeg partnera. Dakle, pobrinite da se namažete prije tuširanja.

Pazite na mišiće

Kad vam postane prevruće - što se može dogoditi kad ste pod sparnim tušem - mišići vam se mogu opustiti i možete se onesvijestiti. Ovo nije redovita pojava, ali morate biti oprezni i paziti na svog partnera kako se nitko ne bi ozlijedio.

Nagnite glavu tuša pod kutom

Moglo bi biti primamljivo usmjeriti glavu tuša u središte zbivanja, ali to nije najbolji način da uživate u seksu. Bolje ga usmjerite prema nogama ili torzu. Na taj način neće vam oduzimati seksi vrijeme i uzrokovati neželjenu smetnju.

Ponesite igračke

Zašto ne ponesete igračke za seks na zabavu? Postoji mnogo vodootpornih opcija s kojima se možete igrati. Imati vibrator pri ruci, također, znači da se ne morate osjećati pod stresom oko pronalaženja savršenog položaja i kuta, umjesto toga oboje možete biti stimulirani na druge načine.

Sapunasto seksi istraživanje

Seks nije samo trenutna penetracija, pa odvojite malo vremena da prvo istražite tijelo jedno drugoga. Samo uzmite malo super pjenastog sapuna i umasirajte ga jedno drugome u kožu.

Uložite u stalak za noge za tuš

Iako je ovo možda nepotrebno za one koji se samo jednom okušaju u seksu pod tušem, za one koji planiraju redovitu akciju pod tušem ovo može biti vrijedna kupovina. Postolje za noge također će vam omogućiti da isprobate niz položaja koje inače ne biste mogli učiniti.

Ne idite prebrzo

Možda želite završiti prije nego što nestane tople vode, ali ako se brzo krećete i mijenjate položaje, možete se izložiti opasnosti da se poskliznete i ozlijedite.

Seksi stabilnost

Tuš nije mjesto za isprobavanje novih i teških položaja. Umjesto toga, htjet ćete se držati položaja koji vam pružaju određenu stabilnost - dakle bez Wheelbarrowa dok se ne vratite u spavaću sobu (ili dnevnu sobu, pretpostavljamo).

Ljubite li se dovoljno? Evo koliko sekundi poljubac treba trajati za sretan brak…