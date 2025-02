Savjet stručnjaka: 'Ove tri jednostavne navike pomoći će vam da brže utonete u san'

Iako mnogi ljudi maštaju o tome da mogu skratiti vrijeme sna kako bi bili produktivniji, oni koji su iskusili nesanicu kunu se kako to nije nimalo ugodno iskustvo. Borba s nadirućim mislima čim vam glava dotekne jastuk i uzaludno prizivanje sna može biti poprilično frustrirajuće. Srećom, čini se kako postoje neki trikovi pomoći kojih možemo umiriti svoje tijelo i um. Dr. Christian Poulos koji se bavi ovom temom otkrio je tri jednostavna načina za poboljšanje sna bez promjene vremena odlaska na spavanje, piše BestLife.

Istuširajte se vrućom vodom: Tuširate se ujutro? Prema nedavnom TikTok videu dr. Poulosa, možda biste trebali promijeniti svoju rutinu ako želite bolje spavati. 'Ako se istuširate vrućom vodom neposredno prije spavanja, tjelesna temperatura naglo raste i potom pada, imitirajući prirodni proces hlađenja koji vašem mozgu signalizira da je vrijeme za opuštanje', pojasnio je dr. Poulos.

No, ne pretjerujte s toplinom vode. Kako je ranije izvijestio Best Life, učestalo tuširanje prevrućom vodom može naštetiti vašoj koži i kosi te uzrokovati opasne padove krvnog tlaka. 'Idealna temperatura vode za tuširanje je između 37 i 40 stupnjeva Celzija', ističe dr. Peter Bailey, liječnik obiteljske medicine i medicinski stručnjak. 'To je optimalni raspon temperature za održavanje ugode i tjelesne temperature dok se ispiru znoj, prljavština, bakterije i druge nečistoće.' Istraživanje iz 2019. godine pokazalo je da tuširanje prije spavanja vodom temperature oko 40 stupnjeva pomaže ljudima da zaspu 10 minuta brže.

Prestanite jesti tri sata prije spavanja: Sljedeći savjet dr. Poulosa glasi: 'Ako prestanete jesti tri sata prije spavanja, broj otkucaja srca će vam se brže smanjivati dok spavate, omogućujući vam dublji i mirniji san.' A kada pripremate taj posljednji obrok, najbolje je odabrati hranu koja poboljšava san, poput oraha bogatih magnezijem, zobi bogate vlaknima ili kivija, koji sadrži puno serotonina – spoja koji je preteča melatonina.

Prigušite svjetla dva sata prije spavanja: Na kraju, dr. Poulos preporučuje prigušivanje svjetala u domu dva sata prije spavanja kako biste 'potaknuli prirodno oslobađanje melatonina i lakše utonuli u san'. Također, trebali biste izbjegavati gledanje u plavo svjetlo s telefona ili drugih elektroničkih uređaja. Kako objašnjava Sleep Foundation, plavo svjetlo potiskuje oslobađanje melatonina, hormona koji nas čini pospanima... Izloženost plavom svjetlu navečer može zavarati naš mozak da pomisli kako je još uvijek dan, remeteći cirkadijalni ritam i ostavljajući nas budnima umjesto pospanima.'

Dodatni trik se pak odnosi na smanjenje temperature u sobi. Iako to Poulos ne spominje u svom videu, mnogi stručnjaci ističu da soba u kojoj je previše toplo može narušiti kvalitetu sna. 'Tjelesna temperatura prirodno pada tijekom sna, pa hladnija soba olakšava uspavljivanje i održavanje sna', objašnjavaju stručnjaci Sleep Foundationa. Preporučena temperatura za spavanje je između 18 i 20 stupnjeva Celzija.

