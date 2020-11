Sanjate da vas partner vara, prekida s vama ili umire? Evo što to točno znači

Gotovo svi ljudi, dok su u ljubavnom odnosu, imaju snove kako prekidaju s partnerom, kako se svađaju i slično - uglavnom nešto negativno. Jutro nakon počinje preispitivanje što ako je to istina, znače li nešto ti snovi i kako se dalje ponašati. U ovom tekstu možete saznati na što takvi snovi upućuju i ima li razloga za brigu.



Sanjate da ste prevareni

Ovo je jedan od najčešćih snova, a uglavnom ukazuje na to da ste nesigurni. Bojite se napuštanja, osjećate se zanemareno ili imate nisko samopoštovanje - jedan od ova tri razloga.



Sanjate da ste vi ti koji varate

Najčešće se iza ovakvih snova krije zanemarivanje partnera i osjećaj krivnje zbog istog.



Osoba prekida s vama

U snu se borite objasniti osobi da ta odluka nije ispravna, ali imate osjećaj kao da vas ne čuje. Budite se loše raspoloženi i potreseni, ali nema razloga za to - ovaj san obično ukazuje na nešto pozitivno. Znači da poduzimate sljedeći korak u vezi, započinjete nešto novo i uzbudljivo, poput kupnje kuće, vjenčanja ili ste jedno drugom rekli 'volim te'.

Zahvaljujući Facebook grupi ovaj fotograf uspio je pronaći bakicu koja prosi u centru Zagreba i vratio joj je osmijeh na lice

Očekivanje djeteta

Ako ne želite dijete u bliskoj budućnosti, tada znate koliko ovaj san može biti zastrašujući. Međutim, značenje iza toga je prilično lijepo. Sanjanje o djetetu povezano je s novim idejama i kreacijama u vašem životu, prenosi Daily Mail.



Smrt partnera

Ako ste ovo sanjali u posljednje vrijeme to znači da se plašite gubitka te osobe jer ste jako vezani. Ponekad, ovisno o situaciji, ukazuje i na to da se vaša draga osoba promijenila i da vam više ne odgovara.



Partner vas pokušava ubiti

Sanjati da vas netko pokušava ubiti je zastrašujuće, pogotovo kada je u pitanju vaš partner koji vas želi povrijediti. Međutim, ovaj san obično znači da se bojite nečega što pokušavate izbjeći u stvarnom životu. Obratite pažnju i osvijestite to.

Saznajte što znače seksualni snovi koje nerijetko imate: