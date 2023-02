Sanjali ste da ste prevarili partnera? Evo što to zapravo znači i kada biste se trebali zabrinuti

Sanjali ste da ste prevarili partnera i sada ste u brizi? Niste jedini, stručnjakinja tvrdi da su takvi snovi potpuno normalni i to je zapravo poprilično uobičajeno. Theresa Cheung, koja istražuje i piše o snovima, objasnila je što bi moglo značiti ako redovito sanjate da imate aferu, piše Mirror.

- Nije čudno ako sanjate da imate aferu. No, pitate se što sve to znači? Afere su vrlo česta tema snova. Svatko ih ima, čak i oni koji su u dugim i zdravim vezama. To je potpuno normalno jer su ljudi znatiželjna bića i u svojim snovima možemo sigurno istraživati ​​erotske scenarije bez da ikoga povrijedimo. Zato nemojte osjećati krivnju. Varanje u snovima ljudska je stvar. To ne znači da želite varati, ali sugerira da varate sami sebe u nečemu, a vaš zadatak je otkriti što je to nešto - objasnila je.

Stručnjakinja je dalje ispričala i kako je simbolika seksa 'opojna', te će je vaš um koji sanja upotrijebiti kako bi vas ponukao da 'kopate dublje' za značenjem kada se probudite.

- Snovi o varanju tiču ​​se vaših intimnih osobnih potreba. Zato se možete probuditi s vrućim snom o nekome tko vas zapravo živcira u stvarnom životu, u koga uopće niste zaljubljeni. Kada se to dogodi, ključna je prva riječ koja vam padne na pamet kada pomislite na tu osobu. Ta povezanost koju imate s tom osobom je ono s čim vaš sanjarski um želi da postanete intimniji. Možda je to neka kvaliteta koju morate bolje razumjeti u sebi ili neki aspekt sebe koji poričete, ili nešto što morate otkriti u sebi. Na primjer, ako vam se vaš kolega ne sviđa, ali on ima izvrstan smisao za humor i vi ste skloni život shvaćati vrlo ozbiljno, vaš vas je sanjarski um uvalio u romansu s tim kolegom kako bi vas potaknuo da se razvedrite - kaže Theresa.

Dodala je da je važno upamtiti da san nikada nije o osobi s kojom varate, već da je sve u vama i onome na čemu trebate raditi, odnosno koje aspekte vaše osobnosti morate razviti, razumjeti ili prihvatiti u sebi kako biste se razvijali. Međutim, isto ne vrijedi ako u snu vara vaš partner, a ne vi, i to može biti znak da malo bolje promotrite svoju vezu.

- Ako vaš san uključuje partnera koji vas vara, značenje se pomiče na vaš odnos. Možda ste vi ili vaš partner bili preokupirani i zanemarujete svoju vezu. Ili vam možda posao, ili interes, ili čak voljeni kućni ljubimac oduzimaju puno vremena, ili su možda stvari postale previše rutinske između vas dvoje u spavaćoj sobi. Vaš sanjarski um koristi taktiku šoka kako bi vašu budnu pažnju privukao natrag na vaš odnos. Možda ćete morati malo začiniti stvari ili jednostavno provesti više kvalitetnog vremena zajedno - rekla je.

A ako sanjate bivšeg, nemojte paničariti – to ne znači da ste još uvijek zaljubljeni u njega.

- Možda ponavljate slične obrasce odnosa u svojoj trenutnoj vezi i vaš sanjarski um vam šalje upozorenje da ne dopustite da se povijest ponovi. Vaš bivši bi mogao biti i simbol avanturističkog osjećaja koji možda nedostaje u vašem budnom životu. Možda ćete morati pronaći taj opojni osjećaj strasti u drugim područjima svog života, na primjer, raditi više onoga što volite ili se mijenjati svoj način razmišljanja na optimističniji - zaključila je.

