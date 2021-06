Samo jedna neobična navika mogla bi poboljšati seksualni život parova, tvrdi istraživanje

Vježbe zahvalnosti danas su iznimno popularne, i to s dobrim razlogom. Istraživanja nastavljaju otkrivati ​​sve više i više blagodati zahvalnosti, od ublažavanja stresa do poboljšanja sna. Najnoviji dodatak na popis? Bolji seks među parovima.

Studija objavljena u časopisu Social Psychological and Personality Science pokazala je da što više ljudi doživljava zahvalnost u svojim vezama, to je veća vjerojatnost da će biti zainteresirani za seksualni užitak svog partnera - što će dovesti do više zajedničkog seksualnog zadovoljstva, kako piše MindBodyGreen.

Tim istraživača želio je vidjeti može li zahvalnost poboljšati zajedničku seksualnu snagu parova, a to je stupanj u kojem je osoba motivirana da zadovolji seksualne potrebe svog partnera.

Ljudi s visokom seksualnom snagom brinu o zadovoljstvu svog partnera i zadovoljavanju potreba svog partnera, a prošla su istraživanja pokazala kako ljudi s većom zajedničkom seksualnom snagom imaju sretnije i seksualno zadovoljavajuće odnose. Neka su istraživanja čak otkrila da imaju više seksualne želje općenito i da se lakše uzbude.

Pa, kako povećati ovu željenu kvalitetu zajedničke seksualne snage? Teorija istraživača: više zahvalnosti. Tim istraživača testirao je ovu teoriju tijekom tri odvojene studije.

U jednom istraživanju istraživači su anketirali 185 ljudi u vezi o njihovoj zajedničkoj seksualnoj snazi, iskustvima zahvalnosti prema partneru i izrazima zahvalnosti koje su dobili od svog partnera. Ljudi koji su imali više zahvalnosti u vezi, imali su više seksualne zajedničke snage.

U drugoj studiji imali su 118 parova koji su tijekom tri mjeseca pratili ta iskustva zahvalnosti i njihove razine seksualne snage. Dok su istraživači povremeno razgovarali s parovima, otkrili su kako su doživljavanje i primanje zahvalnosti povezani s poboljšanjima u zajedničkoj seksualnoj snazi ​​tijekom vremena.

U trećem su istraživanju željeli vidjeti hoće li zahvalnost uzrokovati povećanje zajedničke seksualne snage. Stoga su 203 osobe u vezama pitale o jednoj od četiri stvari: nedavnom iskustvu zahvalnosti za svog partnera, nedavnom iskustvu primanja zahvalnosti od svog partnera, nedavnom ugodnom iskustvu koje nije imalo nikakve veze s njihovim partnerom ili nedavna neutralna iskustva povezana s njihovim partnerom.

Nakon vježbe, svi su anketirani o njihovoj zajedničkoj seksualnoj snazi ​​- i još jednom, oni koji su vodili dnevnike o iskustvu zahvalnosti prijavili su veću snagu od ljudi koji su vodili dnevnike o drugim stvarima.

Ako zahvalnost pomaže u jačanju zajedničke seksualne snage, a ona povećava seksualno zadovoljstvo oba partnera, onda je razumno pretpostaviti da bi zahvalnost mogla biti ključni sastojak uzajamnog zadovoljstva u vezi.

