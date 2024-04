S 33 godine je još uvijek bila djevica i nikada se nije poljubila: 'Ponosna sam na to!'

U dobi od 32 godine, Allora Dannon Campbell sramila se priznati da je u seksualnom smislu "kasno procvjetala". Naime, bila je djevica, nije još imala prvi poljubac niti je ikada bila u vezi s nekime. “Bila je to velika sramota. Društvo čini da se osjećate kao da je to ono čega se trebate sramiti i da s vama nešto nije u redu", ispričala je.

"Ljudi misle da ako niste izgubili nevinost u određenim godinama, ako niste bili u vezi, ako se nikome niste sviđali, onda ste sigurno neka vrsta rugobe", dodala je. Vidjevši kako drugi, poput glumice Rebel Wilson koja je nevinost izgubila s 35 godina, normaliziraju djevičanstvo kasnije u životu, pomoglo je Dannon da se osjeća ugodno zbog nedostatka seksualnog iskustva, piše NY Post.

"Postoji taj nepravedan kontekst da su oni koji "kasno procvjetaju" jadni iako su zapravo samo istraživali život na drugi način", tvrdi ona. I istina je, Dannon Campbell i Rebel Wilson nisu same. Gotovo jedna od pet (19%) osoba u dobi od 18 do 24 godine rekla je da se nikad nije poljubila, prema anketi YouGov-a iz 2018. Što se tiče Dannon, ona nije aktivno izbjegavala seks i veze, jednostavno joj se to nije dogodilo.

"Svelo se na činjenicu da sam bila stvarno koncentrirana na to da živim svoj život i da mi se nitko nije nabacivao pa sam samo rekla: 'Pa, pusti me da se koncentriram na stvari za koje znam da će mi donijeti radost'. Samo sam uložila svoju energiju u bavljenje stvarima za koje sam znala da mi mogu donijeti nešto dobro", objasnila je.

Kako su godine prolazile, Dannon se počela osjećati zapostavljenom u ljubavnom pogledu, dok su se stid i sram gomilali. Njezino djevičanstvo postalo je njezina najveća tajna - pogotovo zato što je mislila da je sama u tome. Skinula je TikTok kako bi se zabavila tijekom pandemije i naišla je na video još jedne starije djevice. “Bilo je to prvi put da sam čula da netko naglas priznaje to životno iskustvo i bila sam apsolutno šokirana. Mislila sam da sam doslovce jedina osoba na planeti koja je zaostala u intimi", rekla je Dannon.

Nakon što je razgovarala s još nekoliko onih koji su 'kasno procvjetali', odlučila je izazvati samu sebe. Uz cilj da ode na osam spojeva do Uskrsa 2023., Dannon Campbell otkrila je vlastitu neugodnu tajnu podijelivši je s 50 TikTok pratitelja koje je u to vrijeme imala. Nikada to nije očekivala, ali video je preko noći postao viralan - i dobila je nevjerojatno pozitivne komentare. "Toliko ljudi je reklo: 'Tako si lijepa. Tako si uspješna. Tako dobro govoriš'. I mislim da je to dio stigme,” podijelila je.

Ali kad se tisuće njih u istoj situaciji obratilo Dannon u odgovoru na njezin video, njezina je neugodnost nestala. Ona sada ima oko 37.000 pratitelja i svoje gledatelje obavještava o svom životu kao djevice od 30 i nešto godina. Kad je odlučila da želi s nekim podijeliti svoj život, ali nije znala kako se snaći u spojevima prvi put , znala je da se želi povezati s drugima - pogotovo jer većina savjeta nije bila za njezinu dobnu skupinu.

Stoga je pokrenula Facebook grupu Late Bloomers: Survival Guide, koja je prikupila gotovo 2000 članova koji traže savjete i dijele priče o svojim iskustvima - ili nedostatku iskustava. "Za većinu ljudi, samo nedostatak mogućnosti pretvara se u nedostatak samopouzdanja, što se pretvara u neugodu i sram. Većina ljudi samo ulaže svoje vrijeme i energiju u stvari koje se nagrađuju na druge načine. Dakle, oni grade živote koje vole, ali sami", istaknula je.

Od svog prvog viralnog videa, Dannon je imala svog prvog dečka s kojim je još uvijek u vezi - i imala je prvi poljubac. "Neko cvijeće samo kasnije procvjeta. Nema ništa sramotno u tome. To je samo dio tebe", zaključila je.

