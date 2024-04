Djevojka bez udova podijelila svoju rutinu šminkanja na TikToku pa oduševila sve: ‘Ovo je nevjerojatno!’

Briel Adams-Wheatley (25) rođena u Brazilu s Hanhartovim sindromom, i rođena je bez ikakvih udova, a usvojila ju je američka obitelj. Nedavno je podijelila svoju nevjerojatnu rutinu šminkanja na društvenim mrežama ostavljajući gledatelje oduševljenima.

Sada živi u Salt Lake Cityju sa suprugom Adamom i kućnim ljubimcem, psom Malibuom, gdje stvara sadržaj na društvenim mrežama, uključujući videozapise šminkanja i plesa, piše Daily Mail.

Briel se identificira kao transrodna osoba i dokumentirala je proces svoje tranzicije na internetu, opisujući rast svog samopouzdanja od kada se odlučila na transformaciju. U nedavnom TikTok videu na svom profilu @no_limbs_, Briel je pokazala svojih četiri milijuna pratitelja kako impresivno nanosi šminku na cijelo lice bez korištenja ruku za izgled "nadahnut Arianom Grande".

Video je započela izvođenjem zvijezde prije nego što je započela svoju rutinu šminkanja. Unatoč tome što nije mogla upotrijebiti ruke za nanošenje pudera, Briel je pametno upotrijebila usta za pumpanje, a onda je kistom balansirala između ramena i stola. Čak je uspjela dovršiti komplicirani look olovke za oči inspiriran američkom pop zvijezdom, stvarajući detaljan efekt oblaka.

Konačni rezultat bio je besprijekoran i gledatelji su ostali zadivljeni njezinom vještinom - mnogi su rekli da sami ne bi mogli postići isti izgled. "Predivna si! A šminka ti je impresivna!", napisao je netko. "Ne mogu se našminkati ni blizu tako dobro, a imam sve svoje udove. Impresionirana sam vašom hrabrošću i samopouzdanjem", komentirao je netko drugi. "Ti si tako cool!!!!! bravo ! Tako impresivno", glasio je još jedan komentar.

Godine 2019. Briel je objavila svoj prvi vodič za šminkanje na YouTubeu, koji se kasnije proširio na TikTok - gdje je prikupila 4,6 milijuna pratitelja. Njezin video u kojem se šminka poput Ariane Grande ima 26,6 milijuna pregleda - ali Briel je žena s mnogo talenata, koja također objavljuje videozapise plesanja i kuhanja. U jednom je videu pokazala kako se uspjela odjenuti: pomoću 'štapića za odijevanje' navukla je suknju, a top je prebacila preko glave koristeći usta. Koristi usta za slanje poruka prijateljima i obitelji i može se popeti stepenicama kod kuće bez pomoći.

Briel ne nosi proteze jer je toliko neovisna da "nema potrebe". Govoreći u podcastu Luke and Sassy Scott nedavno je rekla: "Ne nosim proteze. Liječnici su samo govorili da se nemaju kamo vezati, pa koja je svrha? Toliko sam se već osamostalila i bez njih da jednostavno ne vidim smisao. Nemam ruke i još uvijek radim sve što želim u životu. Ne bi trebalo biti isprike ni za koga drugog da ne živi svoj život kako želi."

Briel i njezin suprug Adam upoznali su se 2021. i vjenčali u lipnju iste godine tvrdeći da su se 'odmah povezali'. Svoje platforme društvenih medija koristi za objavljivanje poruka protiv zlostavljanja. Za LGBTQ+ publikaciju Queerty rekla je da su je njezini posvojitelji i 12 braće i sestara uvijek podržavali i učili da bude jaka. "Vratila bih se kući uplakana jer bi mi se ljudi rugali jer nemam ruke ni noge. Jednog dana moja mama je rekla: 'Moraš se pogledati u ogledalo i navesti deset stvari koje ti se sviđaju na tebi. Onda želim da odeš u školu i izabereš deset ljudi i kažeš jednu lijepu stvar o njima.' Samo to je stvorilo ovu pozitivnost u mom životu zbog koje sam nastojala biti bolja i biti sretnija zbog sebe kako bih mogla dati sve od sebe svima drugima", ispričala je.

U YouTube videu objavljenom na platformi Shera emotivno je otkrila da se 'nikada nije vidjela kao osobu s invaliditetom'. "Moja posvojiteljica znala je da ću biti neovisna i napravila bi sve da to omogući. Kada se sada osvrnem na to, kao odrasla osoba koja je uspješna i neovisna, nemam ništa osim ljubavi i zahvalnosti prema njoj jer je vidjela potencijal onoga što možda imam u svojoj budućnosti, ako ne i više. Jedna od prvih stvari koje sam trebala naučiti bila je penjati se gore i spuštati dolje stepenicama jer smo živjeli u kući na dva kata, što znači da su te stepenice gdje god ideš. S vremenom sam trebala naučiti hodati, a moja braća su u to vrijeme bila skejteri i izgradili su vlastite male rampe za skejt u dvorištu", prisjetila se.

