Romantika, slušanje, humor: Muškarci koje žene žele rade ovih 12 stvari!

Pouzdanost, ljubav i dobrota najpoželjnije su osobine svakog čovjeka. Nažalost, ove osobine vrlo je teško uočiti odmah kada osobu vidimo prvi put. Prema istraživanju, potrebna nam je samo jedna petina sekunde nakon što nekoga pogledamo da se zaljubimo. Nakon toga, kemikalije koje izazivaju euforiju oslobađaju se u mozgu i utječu na 12 njegovih područja, piše Bright Side.

Otkriveni su postupci i osobine muškaraca koje mogu odmah privući žene, odnosno da bi partnerice željele biti intimne s njima.

1. Nasmijte ju: Žene vole muškarce s kojima se mogu zabaviti. Prema studiji, dobar smisao za humor pomaže muškarcima da izgledaju kreativnije i inteligentnije.

2. Pokažite prosocijalno ponašanje: Znanstvenici kažu da samci koji su često uključeni u prosocijalno ponašaju imaju veće šanse za uspostavljanje stabilne veze u roku od godinu dana. To znači da bi žene radije za dugoročne veze htjele altruističnog muškarca koji čini dobra djela.

3. Planirajte: Kad muškarac planira, to je gotovo jednako uzbudljivo kao i prosidba. Bilo da organizira spoj, vikend izlet ili samo popodnevnu šetnju, sve će oduševiti ženu. To im pokazuje da ste sposobni uložiti trud u njih i da vam se to i sviđa.

4. Budite odličan slušatelj: Trebate pokazati ženi da dobro slušate. Sjetiti se stvari koje su spomenule da im se sviđaju je super. Bilo da se radi o cvijeću, knjizi, čokoladi ili nakitu, ako ih iznenadite njime, osjećaju se stvarno posebno!

5. Pokažite malo ranjivosti: Nevjerojatno je kada muškarac sa ženom može otvoreno i iskreno razgovarati o svojim osjećajima. Kad mu je to ugodno, to je super.

6. Govorite joj slatke stvari: Umjesto da joj stimulirate tijelo, stimulirajte njezin um. Ispričajte joj, recimo, priču o tome kako ste se prvi put sreli - sa svoje točke gledišta. Otkrijte joj što ste pomislili kada ste joj prvi put vidjeli lice. Pokažite joj da možete biti i vrlo slatki govornik.

7. Kuhajte joj: Kad se muškarac snalazi u kuhinji, sposoban je i samouvjeren, to je ženama savršeno. Kuhanje zahtijeva strpljenje i pokazuje im da ste vrijedni.

8. Kompromis je ključan: Kad muškarac za ženu učini nešto što inače ne bi želio učiniti, srce im se topi. Biti sladak i pažljiv uvijek je lijepo. Jako cijene što radite nešto što niste željni raditi.

9. Stavite svoj najbolji parfem: Ženama treba više od dobrog pogleda da bi se zagrijale pa se koncentrirajte i na njezina druga osjetila - naročito miris. Operite kosu novim šamponom pa se poprskajte parfemom koji znate da voli.

10. Budite romantični: Budite klišej. Kupite joj bombonijeru, pospite laticama ruža krevet ili ostavite joj male ljubavne poruke. Slobodno kopirajte scene koje ste vidjeli u romantičnim komedijama. Bit će joj drago i mislit će kako je to jako slatko.

11. Budite džentlmen: Žene vole kada ih partner, bez obzira koliko dugo su u vezi, tretira s poštovanjem, da je pažljiv i pristojan.

12. Neka se osjeća lijepo:Neka se uvijek osjeća posebno, kao da je najljepša i najseksepilnija žena na svijetu. Nije dobro dopustiti da stvori dojam kako spavate s njom samo zato što je tamo i samo zato što vam je partnerica.

