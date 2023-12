'Roditelji me tjeraju da rođendan dijelim sa svojim mrtvim bratom blizancem i ne mogu to više podnijeti'

16-godišnja djevojka ispričala je kako se posvađala s roditeljima nekoliko dana prije svog 17. rođendana nakon što je ostala pri svom stavu kako želi proslaviti tu priliku. Nakon što je ispričala kako je imala brata blizanca koji je umro nekoliko sati nakon rođenja, rekla je kako se njezini roditelji nikada nisu oporavili od tragedije, ali 16 godina žalovanja za njegovim gubitkom uzelo je danak na njoj, piše Mirror.

Rekla je: 'Bio je 5 minuta stariji od mene. Rečeno mi je da je moja majka pala u duboku depresiju, ali uz pomoć joj je s vremenom bilo bolje'. U namjeri roditelja da očuvaju uspomenu na njega, djevojčica je ispričala da s pokojnim bratom dijeli rođendan od svoje prve godine: 'Uvijek postoji tih 5 minuta sjećanja njemu u čast, a umjesto jedne svjećice na mojoj torti bit će ih više za njega. Na primjer, ako sam ja imala 1 godinu, za njega će biti jedna ili ako sam imala 2, onda bi dodali još 2 i tako dalje'.

Nakon što je priznala da nije razumjela situaciju dok je bila dijete, počela je to preispitivati ​​kada je napunila 8 godina: 'Rekli su mi da je to za uspomenu na mog brata jer imamo isti rođendan. To je trajalo do moje 16., koju nisam stigla proslaviti, jer sam završila u bolnici'.

'Moj djed se pojavio u bolnici dok sam se oporavljala s poklonom i poželio mi sretan rođendan. Nakon što je otišao, shvatila sam da mi se sviđa što sam bila sama. Shvatila sam da ne želim dijeliti svoj rođendan s bratom. Ali, tada sam se osjećala krivom. Pokušala sam razgovarati s roditeljima o tome da ću samo ja slaviti rođendan ove godine. Ali, odbili su me', dodaje.

Nastavila je raspravljati o negativnim učincima oplakivanja smrti njezina brata blizanca, umjesto slavljenja njezina života, a samo je njezin djed podržavao njezinu situaciju. Nakon što ju je pitao koju bi tortu željela za svoj veliki rođendan, ona ga je zamolila da stavi samo 17 svjećica za nju (a ne dodatnih 17 za njezinog brata), što je izazvalo žestoku svađu s roditeljima koja je rezultirala njezinim odlaskom iz obiteljske kuće.

Rekla je: 'Na kraju sam se rasplakala i rekla im da on uopće nije ovdje, a ja jesam. Ne mogu se sjetiti svega što je rečeno, ali bilo je puno vikanja, mene i mojih roditelja, na djeda i mene, koji su mi govorili da sam sebična i da moram prestati biti egocentrična. Djed je otišao sa mnom. Bila sam u njegovoj kući od velike svađe. Puno sam plakala i djed je bio uz mene, ali osjećam se tako krivom'.

Nakon što je svoju emotivnu priču ispričala na Redditu, dobila je ogromnu podršku. Jedna je osoba napisala: 'Vaši roditelji moraju pronaći drugi način da očuvaju uspomenu na svoje izgubljeno dijete. Tvoj rođendan bi trebao biti tvoja proslava, a ne njihova prilika za obilježavanje njihove tuge'.

Drugi je čitatelj dodao: 'Razumljivo je da tvoji roditelji moraju tugovati, ali oni to rade na pogrešan način. Tvoji osjećaji su potpuno opravdani i slažem se sa svime što si napisala. Tvoja rođendanska torta trebala bi biti za tebe'. 'Jedina stvar koju slavite je slomljeno srce jadnih roditelja. Tvoj rođendan nema apsolutno nikakve veze s tobom ili tvojim preminulim bratom. Vrijeme je da odbiješ sudjelovati u njihovim morbidnim pogrebnim obredima', rekla treća osoba.

Sljedeća je ponudila podršku, rekavši: 'O, dušo... Ne. Ti nisi ta koja je ovdje sebična. Tvoji roditelji apsolutno jesu, a to nije zdravo. Gubitak djeteta je nezamisliva bol, ali prisiljavanje djeteta koje se ne sjeća niti ima veze s bratom ili sestrom da 'dijeli' njihov život okrutno je i bolesno. Trebali su biti na terapiji dok ne pronađu način da tuguju, a da vas ne povuku za njima'.