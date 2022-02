'Rekla sam ljubavniku da ga volim, a on me odbio. Osjećam se užasno'

– Osjećam se tako razočarano jer sam neku večer priznala jednom muškarcu da sam zaljubljena u njega, a on mi je rekao da se ne osjeća isto. Proteklih nekoliko godina bili smo prijatelji s povlasticama i znala sam da se zaljubljujem. Nikad to nisam htjela priznati jer sam znala duboko u sebi da on mene ne voli – napisala je jedna djevojka za Mirror.

Od tada je ostala slomljena jer joj je rekao da bi vjerojatno bilo najbolje da se ne vide neko vrijeme jer bi to jednostavno bilo neugodno i zbunjujuće. Također je rekao da je voli kao prijatelja i ne može zamisliti da nije u njegovom životu.

– Valjda sam otkrila da jednostavno ne mogu imati ležernu, ali najgore je osjećati da mu više nikad neću biti tako bliska i da se naše prijateljstvo zauvijek promijenilo. Tako sam jadna i ne znam što da radim. Dođe mi da ga preklinjem i pokušam promijeniti njegovo mišljenje, ali znam da je to loša ideja – nastavila je.

– Osjećam koliko si povrijeđena, ali mislim da je bilo hrabro priznati da ga voliš i da barem sada znaš na čemu stojiš, i možeš pozitivno krenuti dalje kako bi u svom životu oslobodila prostor za nekog drugog. Mislim da to ne mora biti kraj prijateljstva, ali da je u pravu da vam treba malo vremena odvojeno da nastavite sa svojim životom i napravite neke pozitivne promjene prije nego što se vidite. Zaslužuješ biti s nekim tko ti uzvraća ljubav – odgovorila joj je stručnjakinja Coleen Nolan.

