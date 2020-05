Previše ili premalo seksa u vezi: Koliko često bi se zapravo trebali seksati?

Pitanje koliko seksa u vezi je normalno, često se postavlja terapeutima. Iako se većina parova slaže u tome koliko često trebaju imati odnose, ponekad jedna strana osjeća da je ta količina premala. Premda ne postoji čarobna brojka koja određuje količinu seksa, stručnjaci smatraju da količina seksa pridonosi sreći i zadovoljstvu u odnosu, prenosi Your Tango.

Većina stručnjaka kaže kako je seks jednom tjedno idealna brojka, što je i slučaj kod velikog broja parova. No, sve ovisi o vašoj dobnoj skupini. Institut za istraživanja Kinsey objavio je koliko bi se određene dobne skupine trebale seksati u jednoj godini. Tako bi osobe od 18 do 29 godina trebale imati seksualne odnose 112 puta godišnje, a osobe od 30 do 39 godine, 86 puta godišnje. Dok osobe od 40 do 49 godine, 69 puta godišnje.

U praksi su te brojke drukčije. Čak 13 posto bračnih parova seksa se samo nekoliko puta godišnje, a njih 45 posto nekoliko puta mjesečno. Seks dva ili tri puta na tjedan ima samo 34 posto parova, a sve više od toga ima tek sedam posto parova. Stres, posao, djeca, obaveze, sve su to stvari koje utječu na količinu seksa kod parova. Tijekom godina sasvim je normalno da seksa nema tako često kao prije.

Ipak, stručnjaci kažu da se lako odredi ima li dovoljno seksa u vezi. Ako ste vi i vaš partner zadovoljni seksualnim životom, znači da se dovoljno seksate, bez obzira na stvarnu količinu. Sve je zapravo stvar dogovora između dvije osobe, a kada su obje zadovoljne, nije bitno o kojoj je brojci zapravo riječ.

