Redatelj otkriva: 'Ovaj dio snimanja porno filmova je uvijek jako čudan'

Dok većina ljudi pornografiju doživljava kao brzu, jednostavnu i isključivo vizualnu zabavu, stvarnost iza kamera izgleda sasvim drukčije. Za profesionalce na setu, sve je to posao – tehnički zahtjevan, ponekad neugodan, često vrlo precizan. A nitko to ne zna bolje od redatelja filmova za odrasle - Dicka Busha. On otkriva kako izgleda stvarna strana industrije i zašto se snimanje ovakvog sadržaja razlikuje od svega što gledatelji zamišljaju.

Gledanje pornografije potpuno je drugačije iskustvo od stvarne produkcije, tvrdi Dick. Dok prosječni gledatelj vidi samo finalni rezultat, Bush je prisutan u svakom koraku procesa – od scenarija do posljednje snimke. Njegov posao uglavnom je “govoriti ljudima što da rade”, a tvrdi da se produkcija porno filmova tehnički ne razlikuje previše od snimanja televizijskih serija ili filmova. Ipak, postavljanje glumaca u precizne položaje dok su potpuno goli daleko je zahtjevnije nego kada su odjeveni.

U razgovoru za LADbible Stories, u epizodi Minutes With iz 2022. godine, objasnio je da izvođači moraju biti više fokusirani na kut kamere nego na vlastiti užitak. “Obično se bavimo scenarijem, glumom i dijalogom, a ja samo govorim ljudima kamo da idu i što da rade,” rekao je Bush. “Također sam snimatelj i zadužen za rasvjetu. Druga polovica dana nam ide na snimanje seksa, što je poseban izazov.”

Što su izvođači profesionalniji, to je redateljev posao jednostavniji. “Što manje moram govoriti, to je scena bolja. Možda samo kažem: ‘Spusti nogu ovdje’ ili ‘Možeš li ponoviti taj položaj?’ Sve se svodi na to da se otvore kameri – užitak je sekundaran.”

Bush radi u industriji od 2006. godine i tvrdi da je tijekom godina vidio sve. No postoji jedna situacija na setu koja mu nikada ne postane normalna. Ako izvođači tijekom scene ne proizvode zvukove, atmosfera postaje “čudno tiha”. “Postane jezivo, previše nalik pravom seksu. Moramo ih zamoliti da to učine malo ‘lažnije’,” rekao je.

Unatoč svemu, atmosfera na setu uglavnom je opuštena, ali sigurnost i udobnost glumaca su uvijek na prvom mjestu. “Uvijek imamo početni razgovor o granicama. Model je glavni i može u bilo kojem trenutku stati. Već godinama radimo s istim ljudima i često se osjećamo kao mala obitelj.”

Bush, diplomant Londonske filmske škole, tvrdi da je u industriju ušao sasvim slučajno. Želio je snimati filmove, a kada je dobio posao pomoćnog montažera u tvrtki za sadržaj za odrasle, nije mislio da će dugo ostati. No već nakon dva tjedna snimao je svoju prvu scenu.

“Postoji trenutak kad pogledate iznad kamere i vidite dvoje ljudi kako se seksaju pred vama, i pomislite: ‘Ovo je najčudniji posao koji ću ikad imati’,” priznao je, “Onda samo spustite pogled natrag na ekran i fokusirate se na tehniku. Na kraju dana, to je posao kao i svaki drugi – samo puno neobičniji.”