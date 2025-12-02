RECEPT DANA Toplo varivo s heljdinom kašom i povrćem idealno je za hladne dane

Varivo s heljdinom kašom spoj je tradicije i zdravlja u jednom obroku. Heljdina kaša, bogata proteinima, vlaknima i mineralima, savršeno upotpunjuje povrće i piletinu u varivu, čineći jelo hranjivim, zasitnim i lagano probavljivim. Ovaj spoj pruža toplinu i udobnost klasičnog variva, uz dodatnu nutritivnu vrijednost heljde, što ga čini idealnim izborom za svakodnevni obrok. Recept je podijelio Saša Vukić na svojem blogu Sašina kuhinja.

Sastojci:

1 poriluk ili luk

veća mrkva

korjenasto povrće (peršin i malo celera)

lovorov list

ljuta papričica (opcija)

500 grama pilećih prsa

10 grama soli

3-4 češnja češnjaka

2.5 litara vode

150 grama heljdine kaše

300 - 400 grama cvjetače (opcija)

100 grama ribane kaše s jajima i mrkvom

sol i papar

sjeckani listići svježeg peršina za posipati (opcija)

Priprema: Pripremite poriluk ili luk, mrkvu, korjenasto povrće, lovor i ljutu papričicu te sve narežite na kockice. Pileća prsa narežite na manje komade i posolite. Pripremite ribanu kašu s jajima i mrkvom, heljdinu kašu i, opcionalno, cvjetaču. U dobro zagrijanu tavu na srednje jakoj temperaturi dodajte malo ulja i odmah stavite piletinu. Zatvorite mesu pore narednih nekoliko minuta. Izvadite meso, a na istu masnoću dodajte poriluk. Promiješajte minutu pa dodajte sjeckani češnjak.

To sve miješajte desetak sekundi pa dodajte preostalo povrće. Opet kratko promiješajte pa ulijte 2,5 litre vode. Pričekajte da jelo zakuha, ali i voda u lončiću sa strane. U manji lončić dodajte heljdinu kašu i oboje nastaviti kuhati 15 minuta. Nakon proteka vremena procijedite kašu. Vratite piletinu natrag u jelo, dodajte ocijeđenu kašu i cvjetaču te promiješajte.

Odmah dodajte i ribanu kašu s jajima i mrkvom koja će oplemeniti i dati dodatnu gustoću jelu. Dodajte i sol i papar po ukusu. Nastavite kuhati još oko 10 minuta i vaše je varivo s heljdinom kašom, piletinom i povrćem spremno za posluživanje. Po želji u tanjuru dodajte i malo svježe sjeckanih listića peršina.

Video pripremu ovog recept možete pogledati ovdje.