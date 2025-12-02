Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 52
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ideja za ručak

RECEPT DANA Toplo varivo s heljdinom kašom i povrćem idealno je za hladne dane

Sašina kuhinja
VL
Autor
Dora Škrlec
02.12.2025.
u 09:30

Ovaj spoj pruža toplinu i udobnost klasičnog variva, uz dodatnu nutritivnu vrijednost heljde

Varivo s heljdinom kašom spoj je tradicije i zdravlja u jednom obroku. Heljdina kaša, bogata proteinima, vlaknima i mineralima, savršeno upotpunjuje povrće i piletinu u varivu, čineći jelo hranjivim, zasitnim i lagano probavljivim. Ovaj spoj pruža toplinu i udobnost klasičnog variva, uz dodatnu nutritivnu vrijednost heljde, što ga čini idealnim izborom za svakodnevni obrok. Recept je podijelio Saša Vukić na svojem blogu Sašina kuhinja.

Sastojci:

  • 1 poriluk ili luk
  •  veća mrkva
  •  korjenasto povrće (peršin i malo celera)
  •  lovorov list
  •  ljuta papričica (opcija)
  •  500 grama pilećih prsa
  •  10 grama soli
  •  3-4 češnja češnjaka
  •  2.5 litara vode
  •  150 grama heljdine kaše
  •  300 - 400 grama cvjetače (opcija)
  • 100 grama ribane kaše s jajima i mrkvom
  •  sol i papar
  •  sjeckani listići svježeg peršina za posipati (opcija)

Priprema: Pripremite poriluk ili luk, mrkvu, korjenasto povrće, lovor i ljutu papričicu te sve narežite na kockice. Pileća prsa narežite na manje komade i posolite. Pripremite ribanu kašu s jajima i mrkvom, heljdinu kašu i, opcionalno, cvjetaču. U dobro zagrijanu tavu na srednje jakoj temperaturi dodajte malo ulja i odmah stavite piletinu. Zatvorite mesu pore narednih nekoliko minuta. Izvadite meso, a na istu masnoću dodajte poriluk. Promiješajte minutu pa dodajte sjeckani češnjak.

To sve miješajte desetak sekundi pa dodajte preostalo povrće. Opet kratko promiješajte pa ulijte 2,5 litre vode. Pričekajte da jelo zakuha, ali i voda u lončiću sa strane. U manji lončić dodajte heljdinu kašu i oboje nastaviti kuhati 15 minuta. Nakon proteka vremena procijedite kašu. Vratite piletinu natrag u jelo, dodajte ocijeđenu kašu i cvjetaču te promiješajte.

Odmah dodajte i ribanu kašu s jajima i mrkvom koja će oplemeniti i dati dodatnu gustoću jelu. Dodajte i sol i papar po ukusu. Nastavite kuhati još oko 10 minuta i vaše je varivo s heljdinom kašom, piletinom i povrćem spremno za posluživanje. Po želji u tanjuru dodajte i malo svježe sjeckanih listića peršina.

Video pripremu ovog recept možete pogledati ovdje.
Ključne riječi
recept dana piletina sašina kuhinja povrće varivo ručak recept heljda

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja