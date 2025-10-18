RECEPT DANA Stigla je sezona variva: Otkrivamo 6 zasitnih i ukusnih jela na žlicu koja morate isprobati
U sve hladnije jesenske dane nema bolje okrjepe od toplog i hranjivog variva. Ova jela na žlicu oduvijek se kuhaju u našim domaćinstvima, okupljajući obitelj oko stola. I danas su popularna kao balansirana i ekonomična opcija za ručak. Spoj povrća, mahunarki i začina stvara savršen sklad okusa i vrlo je zdrav. Donosimo 6 variva koja morate skuhati ove jeseni.
Grah varivo: Kralj zimskih jela na žlicu i klasik koji nikada ne razočara. Kuhani grah s mrkvom, celerom, češnjakom i lovorom daje pun, domaći okus, a dodatak suhog mesa ili kobasice unosi bogatu, dimljenu aromu. Varivo možete zgusnuti zaprškom od brašna i paprike, a najbolje ga je poslužiti uz krišku domaćeg kruha i žlicu kiselog vrhnja.
Varivo od leće: Brzo, jednostavno i izuzetno hranjivo jelo puno biljnih proteina i željeza. Leća se kuha s lukom, mrkvom, rajčicom i lovorovim listom, a začini poput kumina i kurkume daju mu blago egzotičnu notu. Ovo jelo idealno je za vegetarijance, a uz dodatak malo limunovog soka i peršina postaje pravo osvježavajuće jelo.
Varivo od kelja: Blago i aromatično jelo koje spaja jednostavne sastojke u savršenu cjelinu. Narezani kelj pirja se s krumpirom, lukom i mrkvom, a dodatak pancete ili špeka obogaćuje okus i daje mu rustikalni karakter. Ovo varivo je lagano, ali vrlo zasitno te se odlično slaže s kuhanim mesom ili kruhom.
Varivo od tikvica i krumpira: Lagano, kremasto jelo savršeno za tople dane. Tikvice i krumpir kuhaju se s lukom, češnjakom i malo maslinovog ulja, a na kraju se dodaje vrhnje ili kiselo mlijeko za nježniju teksturu. Osim što se brzo priprema, ovo varivo je bogato vlaknima i vitaminima, pa je izvrsno i za laganu večeru.
Kupus varivo (jota): Tradicionalni specijalitet s Kvarnera i iz slovenskih krajeva, poznat po snažnom, aromatičnom okusu. Kiseli kupus, grah i krumpir kuhaju se zajedno s komadićem suhog mesa ili rebarca, što daje bogatu, dimljenu aromu. Jota se jede topla, a još je bolja kad odstoji, jer se okusi savršeno prožmu.
Varivo od ječma i povrća: Gusto i mirisno jelo puno vlakana, idealno za jačanje organizma. Ječam se kuha s celerom, lukom, mrkvom, graškom i rajčicom, uz dodatak malo peršina i papra za svježinu. Ovo varivo dugo zasićuje, potiče probavu i daje tijelu potrebnu energiju, što ga čini odličnim obrokom za cijelu obitelj.