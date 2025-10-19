Naši Portali
mekane, ukusne i gotove za tren!

RECEPT DANA Kad nemate puno vremena: Brze kiflice sa šunkom i sirom

@draganina.kuhinja/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
19.10.2025.
u 09:00

Poslužite ih tople uz jogurt, kefir ili šalicu kave i — teško ćete stati samo na jednoj!

Nema ništa bolje od mirisa svježe pečenih kiflica koji ispuni cijelu kuću. Ove brze kiflice sa šunkom i sirom idealne su kad vam se jede nešto domaće, a nemate vremena za komplicirana dizana tijesta. Mekane su, ukusne i savršene za doručak, večeru ili brzi snack — a toliko su jednostavne da uspijevaju baš svaki put! Recept je podijelila food blogerica @draganina.kuhinja. Uživajte! 

Sastojci:

Za tijesto:

  • 500 g glatkog brašna
  • 1 vrećica suhog kvasca
  • 1 žličica soli
  • ½ žličice šećera
  • 1 jaje
  • 80 ml ulja
  • 280 ml toplog mlijeka

Za nadjev:

  • 300 g šunke
  • 300 g sira (po želji – gauda, edamer, trapist…)

Priprema: U veću zdjelu stavite brašno, suhi kvasac, sol i šećer. Dodajte jaje, ulje i toplo mlijeko. Umijesite tijesto ručno ili mikserom s kukama za tijesto, dok ne postane glatko. Pokrijte i ostavite da se udvostruči — otprilike 30 do 45 minuta. Kada se tijesto digne, podijelite ga na 8 kuglica (svaka oko 110 g). Lagano nauljite radnu površinu i svaku kuglicu razvaljajte u pravokutnik. Na kraj svakog pravokutnika stavite šunku i sir, pa zarolajte u kiflicu. Složite kiflice u lim za pečenje (neka budu malo razmaknute). Premažite ih razmućenim jajetom i pospite sezamom — a po želji i krupnom morskom soli. Pecite na 180 °C oko 30 minuta, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.
