RECEPT DANA Kad vam se ne da dugo stajati u kuhinji napravite ove brze tortilje s piletinom!

Ako tražite jednostavan, ukusan i hranjiv obrok koji se priprema za manje od pola sata – tortilje s piletinom su pun pogodak! Savršene su za ručak, večeru ili kad vam dođu nenadani gosti. Kombinacija sočne piletine, svježeg povrća i kremastih umaka umotana u mekane tortilje osvaja na prvi zalogaj. Najbolje od svega – recept možete prilagoditi vlastitom ukusu i onome što trenutno imate u hladnjaku.

Sastojci (za 4 osobe):

4 tortilje (pšenične ili kukuruzne)

(pšenične ili kukuruzne) 400 g pilećih fileta

1 crvena paprika

1 zelena paprika

1 manji luk

1 manja rajčica ili cherry rajčice

Zelena salata ili rikola

100 g sira (gauda, cheddar ili po želji)

3 žlice kiselog vrhnja ili grčkog jogurta

2 žlice majoneze ili umaka po izboru

maslinovo ulje

sol, papar, mljevena paprika, origano

Priprema: Pileće filete narežite na trakice, posolite, popaprite i začinite po želji. Na tavi zagrijte malo maslinovog ulja i pecite piletinu 7–8 minuta, dok ne postane zlatno-smeđa i sočna. Na istoj tavi kratko popržite narezane paprike i luk da omekšaju, ali da ostanu hrskavi. U posebnoj zdjelici pomiješajte kiselo vrhnje (ili jogurt) i majonezu – to će biti kremasti umak. Tortilje lagano zagrijte na tavi ili u mikrovalnoj kako bi bile mekane. Na svaku tortilju stavite malo salate, piletinu, povrće, rajčice, naribani sir i prelijte umakom. Zarolajte tortilju i posluži odmah – možete ih i prerezati napola za lakše posluživanje.