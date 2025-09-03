RECEPT DANA Kad vam se ne da dugo stajati u kuhinji napravite ove brze tortilje s piletinom!

Ako tražite jednostavan, ukusan i hranjiv obrok koji se priprema za manje od pola sata – tortilje s piletinom su pun pogodak! Savršene su za ručak, večeru ili kad vam dođu nenadani gosti. Kombinacija sočne piletine, svježeg povrća i kremastih umaka umotana u mekane tortilje osvaja na prvi zalogaj. Najbolje od svega – recept možete prilagoditi vlastitom ukusu i onome što trenutno imate u hladnjaku.
Sastojci (za 4 osobe):
- 4 tortilje (pšenične ili kukuruzne)
- 400 g pilećih fileta
- 1 crvena paprika
- 1 zelena paprika
- 1 manji luk
- 1 manja rajčica ili cherry rajčice
- Zelena salata ili rikola
- 100 g sira (gauda, cheddar ili po želji)
- 3 žlice kiselog vrhnja ili grčkog jogurta
- 2 žlice majoneze ili umaka po izboru
- maslinovo ulje
- sol, papar, mljevena paprika, origano
Priprema: Pileće filete narežite na trakice, posolite, popaprite i začinite po želji. Na tavi zagrijte malo maslinovog ulja i pecite piletinu 7–8 minuta, dok ne postane zlatno-smeđa i sočna. Na istoj tavi kratko popržite narezane paprike i luk da omekšaju, ali da ostanu hrskavi. U posebnoj zdjelici pomiješajte kiselo vrhnje (ili jogurt) i majonezu – to će biti kremasti umak. Tortilje lagano zagrijte na tavi ili u mikrovalnoj kako bi bile mekane. Na svaku tortilju stavite malo salate, piletinu, povrće, rajčice, naribani sir i prelijte umakom. Zarolajte tortilju i posluži odmah – možete ih i prerezati napola za lakše posluživanje.