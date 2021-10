Radnik McDonald'sa otkrio tri tajne koje kupci ne znaju prilikom dolaska u drive-through: 'Stvarno!?'

McDonald's jedan je od najpoznatijih restorana brze hrane u svijetu, gdje se dnevno zaradi 75 milijuna dolara. Iako se neke narudžbe primaju u samom restoranu, puno popularnija opcija je odlazak u drive-through.

Za kupca je to besprijekorna transakcija koja uključuje naručivanje putem mikrofona, zatim plaćanje i preuzimanje na zasebnom prozoru. No, iza prozora, osoblje se ponaša kao dobro podmazana mašina kako bi pripremilo narudžbu do trenutka kad se automobil zaustavi.

TikTok korisnik @charlton.a, koji je u međuvremenu izbrisao svoj račun, radi u McDonald'su na Novom Zelandu i podijelio je video koji otkriva poslovne tajne drive-through opcije. Otkrio je tri tajne koje svi zaposlenici znaju i šokirao kupce brze hrane diljem svijeta.

Foto: TikTok

'Čujemo sve što govorite'

Charlton je u videu rekao da čak i kad su mikrofoni za narudžbu ‘isključeni’, osoblje i dalje može čuti što govorite u svom automobilu, a korisnici društvenih mreža su bili šokirani saznanjem da se njihovi razgovori mogu čuti čak i prije nego što ih se pita da naruče.

'Naše kamere vas slikaju'

Osim što može čuti vaša razmišljanja i razgovore, Charltonov video tvrdi da McDonald's koristi kamere za praćenje narudžbi. Kaže da kamere 'snimaju vaše fotografije tako da zaposlenici znaju koja je vaša narudžba'.

Metro je to potvrdio s McDonald's-om u Velikoj Britaniji, koji je rekao da se slike ne zadržavaju, te da pokazuju automobil, a ne jasne slike ljudi unutra.

'Možete naručiti knjigu recepata'

Jedno od najšokantnijih otkrića u videu je vijest da postoji knjiga recepata McDonald'sa koju možete naručiti. U njegovom restoranu kupci mogu kupiti knjigu pod nazivom The Supper Club Recipe Book: Cuisine for a Cause, čiji se prihod donira u dobrotvorne svrhe Ronald McDonald House. Ipak, to je dostupno samo u McDonalds’u u Novom Zelandu.

