Puno se znojite tijekom vrućina? Možda biste trebali izbaciti ove namirnice!

Znojenje je definitivno onaj ne tako lijep dio ljeta, ali nažalost, teško ga je izbjeći. Miris tijekom znojenja može biti izuzetno neugodan, a naročito ako se na odjeći koju nosite vide ogromne lokve. Obično prvo nastanu ispod pazuha, ali mogu se pojaviti i na drugim mjestima. Odnosno, mogu se pojaviti i kada vaša koža nema prostora za disanje.

Iako je mnogi smatraju neugodnom, to je sasvim normalna pojava i zapravo način kako vaše tijelo regulira temperaturu. Također, znoj nema vlastiti miris kao što mnogi ljudi misle. Tek kada dođe u kontakt s bakterijama na tijelu, znoj dobije oštar i neugodan miris. Liječnica Laurie Hooper iz zdravstvene organizacije “The Natural Deodorant Co” navodi da znojenje igra važnu ulogu u održavanju normalnog zdravlja i pomaže našim tijelima u regulaciji tjelesne temperature te uklanjanju toksina. Međutim, postoje neke namirnice koje pojačavaju znojenje pa ako želite smanjiti ovu pojavu, smanjite njihovu konzumaciju, piše The Sun.

Zašto se znojimo? Laurie Hooper iz The Natural Deodorant Co rekla je: "Prvo, moramo se znojiti. To igra važnu ulogu u održavanju normalnog zdravlja i pomaže našim tijelima u regulaciji tjelesne temperature, uklanjanju toksina i održavanju ravnoteže razine soli." Pobrinite se da se redovito perete i nosite dezodorans sa sobom, jer to može pomoći smanjiti neugodan miris. Kako se možete prestati toliko znojiti i izbjeći mrlje od znojenja? Evo nekoliko stvari koje možete učiniti kako biste spriječili pretjerano znojenje.

Prvo, namirnice koje trebate izbjegavati su jaki začini kao što su curry i chilli. Naše tijelo reagira na začinjenu hranu na isti način kao što reagira na visoke temperature. Od ovih namirnica više se znojite kako bi se tijelo rashladilo. Osim toga, liječnica Hooper navodi da bismo trebali izbjegavati i kofein jer on stimulira središnji živčani sustav i potiče nadbubrežne žlijezde da više rade.

Također, postoji i još jedna stvar koju možete napraviti. Naime, svi znamo da se znojimo dok vježbamo, ali više vježbanja zapravo može smanjiti količinu znojenja. Dok vježbate bit ćete znojni i nema načina da to zaobiđete. Ali nakon toga ćete se osjećati manje pod stresom zbog povećanja endorfina koje vježbanje daje vašem mozgu. Ti endorfini snižavaju razinu kortizola, hormona odgovornog za stres, a time i neželjene nuspojave koje dolaze s anksioznošću, poput znojenja.

Osim toga, trebate se i prikladno odjenuti. Podrazumijeva se, ako je vani vruće, trebate nositi odjeću koja je prilagođena za to vrijeme. Što vam je toplije, više ćete se znojiti, pa ako nosite debele materijale, možete očekivati ​​da ćete se znojiti. Odlučite se za laganu odjeću izrađenu od prozračnog materijala koji će omogućiti strujanje zraka oko vašeg tijela. Snizit će vam temperaturu i pomoći vam da izbjegnete mokre mrlje ispod ruku. Također se klonite tamne odjeće jer vas čini toplijima - svjetlija odjeća reflektira toplinu sunca.

