Puni su ih voćnjaci, vrtovi, a sada ulaze i u domove: Evo kako se riješiti smrdljivih martina

Hrvatska ove jeseni muku muči s najezdom smrdljivih martina. S hladnijim danima leteći napasnici traže topla skrovišta u kojima bi mogli prezimiti, a čini se kako ih je iz dana u dan sve više. Zanimljivo je da je vrsta koja trenutno terorizira Hrvate, tzv. azijski smrdljivi martini, u Europi relativno nova. Riječ je o 'useljenicima' porijeklom iz istočne Azije, koji se posljednjih godina rapidno šire našim krajevima. U Hrvatsku su stigli vjerojatno s robom i vozilima pa su prvi primjerci uočeni u većim gradovima i priobalju, nakon čega su se brzo proširili kontinentalnim krajevima. Danas ih nalazimo i u povrtnjacima, nasadima voćaka, usjevima, u naseljima. Praktički posvuda.

Zašto ulaze u kuće i stanove? Krajem rujna i tijekom listopada dani su još topli, a noći hladnije. Tada bube instinktivno traže suha, mirna, tamna i blago topla mjesta za prezimljavanje. Vode se toplinom i svjetlom te mirisnim tragovima svojih srodnika, tzv. agregacijskim feromonima, pa ih se u samo jednoj večeri na istome mjestu može pojaviti desetak, čak i stotine. U zatvorenom su tromiji i bezopasni za ljude, ali ispuštaju neugodan miris kad ih se zgnječi ili uznemiri. Srećom, postoji nekoliko metoda kako ih se riješiti bez puno muke i smrada.

Jedan od glavnih preduvjeta je prevencija. Zabrtvite pukotine na okvirima prozora i vrata, mrežice protiv komaraca neka dobro naliježu, a ventilacijske otvore zaštitite finom mrežicom. Vanjsku rasvjetu koristite štedljivo ili je zamijenite toplijim tonovima, a rasvjetna tijela držite dalje od ulaza.

Jedna od opcija je i mehaničko uklanjanje. Umjesto gnječenja, usisajte ih, najbolje usisavačem s vrećicom koju odmah zbrinite, ili pokupite u posudu s vodom i nekoliko kapi deterdženta. Izvan kuće postavite ljepljive ploče ili zamke s LED svjetlom kako ne biste 'uvezli' još više buba unutra. U vrtu postavite zaštitne mreže preko osjetljivih kultura, a svakog jutra otresite bube s grana u kantu sa sapunicom dok su martini još hladni i usporeni. Redovito uklanjajte korov i druga moguća skloništa kukaca oko nasada. Feromonske klopke postavljajte na rubovima parcele, dalje od kuće i glavnih ulaza.

Kemija je zadnja opcija i obično kratkotrajna, a imajte na umu kako je primjenjivati smije samo profesionalac ciljano na vanjskim površinama. Unutra je nepoželjna zbog sigurnosti i ograničene učinkovitosti.