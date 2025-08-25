Muhe vam ne daju mira? Stručnjak otkrio trikove kako ih spriječiti da ulaze u vaš dom

Ljeti se često susrećemo s malim, dosadnim napastima, a to su muhe. Njihova stalna prisutnost u kući ili na terasi može brzo pokvariti ugodnu atmosferu, a njihov zujajući let i dosadne navike čine ih gotovo neizbježnim ljetnim neprijateljima. Srećom, postoje neka jednostavna rješenja koja možete isprobati, a ne moraju vas koštati bogatstvo. Stručnjak za vrtlarstvo James Higgins iz Grass247 podijelio je tri učinkovita načina kako držati muhe podalje od vašeg vrta da biste mogli uživati u svom vanjskom prostoru bez smetnji, piše Daily Express.

U prvom savjetu, Higgins je potaknuo ljude da isprobaju posebne svijeće, a to su svijeće eteričnim uljem. Hvaleći ih kao jedan od najboljih načina za odbijanje muha kada ste vani, stručnjak je rekao da one također mogu prikriti mirise hrane poput grickalica ili roštilja. "Muhe ne podnose citronelu, pa postavljanje svijeće s citronelom na vrtne stolove za blagovanje ili oko prostora za sjedenje može biti odličan način da ih držite podalje. Bor i lavanda također mogu biti izvrsni načini za borbu protiv muha u vašem vrtu. Svijeće s ovim mirisima odvratit će muhe i estetski su ugodnija opcija za vaš vrt", objasnio je Higgins.

Dodao je da trebate imati na umu da iako muhe ne vole miris bora, eterično ulje bora je otrovno za kućne ljubimce, stoga je najbolje izbjegavati ga ako imate krznene prijatelje u blizini. Ako se pokušavate riješiti muha, jedna prirodna metoda je privlačenje drugih, manje dosadnih insekata u vaš vrt poput pčela i za to postoji jednostavan razlog. Muhe će izbjegavati pčele, pa sadnja biljaka koje su pogodne za pčele ne samo da će pomoći ekosustavu vašeg vrta, već će i držati muhe podalje od njega.

Pčele mogu bolje vidjeti ljubičasto cvijeće od bilo kojih drugih, pa biljke poput lavande, sporiša i mačje metvice mogu biti odličan način za privlačenje pčela. "Općenito, poticanje više divljih životinja u vašem vrtu može privući korisne predatore poput pauka i žaba koji se hrane muhama. To je učinkovit i prirodan način da spriječite da muhe preplave vaš vrt", rekao je stručnjak.

Kao posljednju stvar, Higgins je savjetovao ljudima koji žele brzo rješenje da jednostavno koriste traku protiv muha. To dobro funkcionira jer se može objesiti oko područja s visokom aktivnošću muha u vašem vrtu, pa čak i unutar vašeg doma. Muhe vole sjediti dok se odmaraju, što traku za muhe čini savršenim načinom za hvatanje prije nego što stignu do vaše blagovaonice. Samo pazite da je redovito mijenjate da bi ostala učinkovita", zaključio je Higgins