'Moj ljubavnik želi upoznati svoju kćer, a moj suprug, pak, misli da je njegova...'

– Moj ljubavnik i ja imamo tajno dijete. Sve što želi je da može upoznati svoju kćer i da ona zna da je on njezin otac. No, moram se pretvarati da je ona dijete mog supruga i taj stres muči mog ljubavnik. Postaje depresivan i počeo je piti – napisala je jedna žena za The Sun.

Viđaju se posljednjih pet godina i imaju kćer od tri godine. Iako su oboje u nesretnim brakovima, imaju obitelji koje ne može napustiti. Njezin suprug neurodegenerativnu bolest, pa bi bilo okrutno ostaviti ga samog i uzeti djecu, dok je supruga njezinog ljubavnika jasno dala do znanja da, ako je ikada ostavi, više neće vidjeti svoju djecu.

– Zatrudnjela sam s kćeri mog ljubavnika kada nam je puknuo prezervativ. Nakratko sam razmišljala o pobačaju, ali nisam mogla to napraviti. Činilo se da je moj muž toliko uzbuđen zbog mogućnosti da imamo još jednu bebu da sam mislila da bih mogla reći da je njegova i svi bismo bili sretni. Nisam zamišljala koliko će mog ljubavnika pogoditi – nastavila je.

Stalno joj kupuje darove i traži da vidi njezine slike svaki put kad se nađu, a i ona želi da zna tko joj je pravi otac. Misli da bi njezin suprug mogao prihvatiti da ima aferu jer sada ne može imati seks, ali ne bi se mogao nositi s gubitkom svoje kćeri. Ona je jedina sreća koja mu je ostala, a istina bi ga uništila.

– Ovo je užasna situacija i, nažalost, nema lakih odgovora. Iako bi vam istina mogla olakšati život i omogućiti vašem ljubavniku da uspostavi odnos sa svojom kćeri, to bi također uništilo mnoge živote. U konačnici, vaša kći zaslužuje znati tko joj je pravi tata – započela je odgovor psihoterapeutkinja Deidre.

– Nešto se mora promijeniti jer vaš ljubavnik smatra da je čuvanje vaše afere i postojanja njegove kćeri u tajnosti previše da bi to mogao podnijet te treba pomoć i podršku. Zamolite ga da s nekim razgovara u povjerenju, liječnik opće prakse dobar je prvi korak – zaključila je stručnjakinja.

