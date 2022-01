Muškarac zatražio rastavu već na proslavi vjenčanja, a razlog je nevjerojatan...

Muškarac se razveo od svoje supruge nakon što je ona zatražila i zaplesala uz pjesmu na njihovom vjenčanju i izazvala veliku svađu u obitelji. Par je postavio novi rekord za najkraći brak kada su zatražili rastavu nakon svađe tijekom proslave u Bagdadu, kako piše Mirror.

Prema lokalnim izvješćima, žena je na proslavi vjenčanja tražila da se pusti sirijska pjesma Mesaytara od Lamisa Kan-a. Naslov u prijevodu znači “Ja sam dominantna.”

Pjesma počinje stihovima: „Ja sam dominantna; živjet ćeš po mojim strogim uputama, izludit ću te ako pogledaš druge cure na ulici. Da, ja sam dominantna, ti si moj. Dokle god si sa mnom, živjet ćeš pod mojom komandom."

Navodno je mladenka plesala uz pjesmu i uživala u svom vjenčanju, ali mladoženjina obitelj nije bila impresionirana što je rezultiralo velikim svađom između dvije obitelji.

I nije to prvi put da se to dogodilo - ova pjesma dovela je do još jednog razvoda u Jordanu prošle godine.

