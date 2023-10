Provela je 15 godina uništavajući život jednog muškarca: 'Čak sam nagovorila njegovu zaručnicu da ga ostavi'

Za dobrobit vlastitog mentalnog zdravlja, potičemo vas da ne zamjerate ljudima i ne dopuštate im da u vašim mislima žive 'besplatno'. Međutim, čini se da jedna žena nije poslušala ovaj savjet nakon što je otkrila kako je provela 15 godina zagorčavajući život jednom čovjeku nakon što je uvrijedio njezinu prijateljicu, prenosi Mirror.

TikTok korisnica Linda Solley Hurd podijelila je cijelu priču na društvenim mrežama, objašnjavajući dokle je otišla pa čak i kako je uspjela uvjeriti njegovu zaručnicu da ga ostavi. Objavljujući sve na svom računu, za što je također rekla da ima dopuštenje njegove bivše, rekla je pratiteljima: 'Prije mnogo godina, dok sam bila na koledžu, išla sam na stand up komediju s nekoliko prijatelja, a moj prijateljica, kad je ustala, slučajno je udarila svojom stolicom u tipa iza sebe i prolila piće po njemu'.

'On je ustao i nazvao je glupom debelom kučkom, što kategorički nije točno. Nije čuo njezinu ispriku. I onda pljuje po njoj. Ona je otišla u toalet kako bi se očistila, a u međuvremenu, ja vrištim ovom tipu u lice. Rekla sam, to je napad! Odvratan si, smeće si! Što god. A, on me nazvao ružnom kurvom', prisjetila se.

Linda zatim dodaje da su kasnije nastavili s svojim provodom, ali ljuta nad njegovim ponašanjem, kasnije ga je uspjela pronaći na Facebooku i saznala da je obožavatelj TV serija Breaking Bad i The Walking Dead. Nastavila je: 'To je bilo vrijeme kad su se emisije emitirale jednom tjedno i učinili biste sve da izbjegnete spojlere, pa sam ih ja potražila za sve nadolazeće epizode'.

VEZANI ČLANCI:

Naoružana informacijama, Linda je otvorila razne lažne račune i počela mu slati poruke sa spojlerima svaki tjedan. Svojim obožavateljima je rekla: 'Počeo je pisati bijesne statuse na Facebooku i Twitteru poput tko mi ovo šalje i blokirati me. Samo sam se vratila i poslala mu još jednu. Bilo je tako zabavno. Tako da sam to radila nekoliko mjeseci'.

Misleći da je to to, Linda je otkrila da je bila užasnuta kad se sljedećeg semestra pojavio u njezinom razredu. Nastavila je: 'To je politička znanost, a on je đavolji odvjetnik za sve. Svako loše mišljenje koje možete imati, on ga ima. Pa sam rekla, oh, zašto sam prestala uništavati stvari ovom tipu? Stvarno ga mrzim'.

Nažalost po Lindu, muškarac je prestao je dijeliti svoje interese na društvenim mrežama, ali jednog je dana sjedila iza njega kad je ostavio otvoren laptop. Nastavila je: 'On pali svoj PowerPoint na projektor za razredni projekt i vidim na njegovoj kartici, neposredno prije nego što se aktivira, malo korisničko ime. Ne znam za koju web stranicu je to bilo, ali počela sam tražiti na različitim mjestima na internetu i vidjela sam to jedno mjesto koje koristi. To je Reddit. Tako da počinjem saznavati njegove interese i opet mu kvarim stvari na Facebooku'.

VEZANI ČLANCI:

Nakon što su završili semestar, Linda je priznala da je nastavila dalje i da nije razmišljala o njemu osam godina. Ali, jednog je dana otkrila da je prijateljičina prijateljica zaručena za tog čovjeka i da su prilično blizu vjenčanja. 'Nisam razmišljala o ovom tipu tako dugo', otkrila je Linda, 'Pa sam potražila njegov Reddit profil da vidim koristi li ga još uvijek. Naišla sam na neke prilično zlokobne stvari na njegovom Redditu'.

Linda je priznala da je te stvari smatrala toliko jezivima i bezobzirnima da se osjećala prisiljenom to podijeliti s njegovom zaručnicom. Dodala je: 'Da se radi o vašem partneru, htjeli biste znati. Pa sam otišla na jedan od onih starih Facebook računa i poslala joj poruku s korisničkim imenom i napisala 'Hej, trebala bi pogledati ovo'.

Nakon slanja, Linda je otkrila da je zaručnica raskinula zaruke. Dodala je: 'Zadnji put kad sam provjerila, imala je prekrasnu djecu i uspješan posao i čini se da ima sretan brak, barem na društvenim mrežama. I prekrasna je'.

Linda je svoju nevjerojatnu priču završila poukom: 'Ne bi trebao napadati žene i nazivati ​​ih pogrdnim imenima'. Mnogi su ljudi pozdravili njezinu predanost osveti. 'Godinama ste tiho uništavali život ovog glupog čovjeka', komentirala je jedna osoba. Drugi komentator se složio, napisavši: 'Tvoja sitničavost je na kraju spasila tu djevojku i ja ti čestitam zbog toga'.

Udala se za dečka koji ju je maltretirao u srednjoj školi: 'To je ionako radio jer sam mu se sviđala'