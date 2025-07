Profesor s Harvarda: 'Ovo je najvažnija stvar koja je potrebna da bi brak trajao'

Dobar brak ne temelji se samo na ljubavi, već je on spoj povjerenja, poštovanja, razumijevanja i svakodnevnog truda. Iako se svaka veza razvija na svoj način, parovi koji dugoročno ostaju sretni često naglašavaju iste vrijednosti: otvorenu komunikaciju, međusobnu podršku i spremnost da zajedno rastu. Snažne veze često se grade na prijateljstvima, ali prema profesoru s Harvarda, prijateljstvo bi zapravo trebalo biti primarni cilj braka. Arthur Brooks, doktor društvenih znanosti, profesor na Sveučilištu Harvard te autor bestselera, rekao je da je prijateljstvo jedna od najvažnijih stvari potrebnih za uspješnu i trajnu vezu, piše Mirror.

Gostujući u podcastu The Peter Attia Drive, stručnjak je objasnio zašto bi vam partner trebao biti najbolji prijatelj. "Jedna od najvažnijih stvari za sretan život je partnerstvo s nekim tko će biti posljednja osoba koju ćete vidjeti dok budete uzimali posljednji dah. Cilj vašeg braka nije strast, već prijateljstvo. To je cilj, morate biti bliski prijatelji, idealno najbolji prijatelji, sa svojim supružnikom", objasnio je. Naravno, mnogi ljudi cijene osobine poput odanosti i ljubaznosti kod svojih partnera, a nijedne dvije veze nisu iste. Međutim, često postoje zajednički čimbenici između veza koje traju dugo, a Brooks je rekao da usamljenost može biti znak da će se partneri na kraju razdvojiti.

"Jedan od najvećih prediktora razvoda su partneri koji su usamljeni dok žive zajedno", izjavio je te je dodao da to može dovesti do toga da neki parovi nemaju ništa zajedničko, osim djece, pa je preporučio da ljudi poduzmu korake da bi zajedno istražili interese. "Mora postojati nešto veće od: 'Jesi li mu promijenio pelenu?' jer to neće biti nešto što ćete zauvijek imati zajedničko i bit ćete usamljeni u svojoj vezi", savjetovao je. Profesor je rekao i da usamljenost nije isto što i samoća te je objasnio da nam je svima potrebna samoća, a ljudima će trebati različite razine samoće. Uz to, naglasio je važnost prijateljstva i za ljude koji su u vezi i za one koji nisu.

Izgradnja snažnih odnosa nije korisna samo za naše mentalno zdravlje, već i za naše fizičko zdravlje. "Dokazi o socijalnoj dobrobiti pokazuju da nam kvalitetni odnosi mogu pomoći da živimo dulje i sretnije živote s manje problema s mentalnim zdravljem. Imati bliske, pozitivne odnose može nam dati svrhu i osjećaj pripadnosti", objasnila je engleska Nacionalna zdravstvena služba (NHS). Usamljenost i izolacija ostaju ključni prediktori lošeg psihičkog i fizičkog zdravlja.

Niz istraživanja pokazalo je da su nedostatak dobrih odnosa i dugotrajni osjećaji usamljenosti povezani s višim stopama smrtnosti, lošim ishodima fizičkog zdravlja i nižim zadovoljstvom životom. NHS je ponudila smjernice svima koji se suočavaju s usamljenošću te je objasnila da ona može utjecati na bilo koga i da možda nema očitog uzroka.

"Svi smo ponekad pogođeni usamljenošću u životu. Možemo se osjećati usamljeno u užurbanom gradu ili ruralnom području, na društvenim mrežama ili provodeći vrijeme sami ili s drugima. Pokušajte se ne osjećati neugodno ili sramotno ako se osjećate usamljeno. Ponekad priznati da se osjećamo usamljeno može biti teško. Važno je zapamtiti da mnogi ljudi doživljavaju slične osjećaje usamljenosti i da oni mogu proći. Razumijevanje vlastitih razloga za osjećaj usamljenosti može pomoći u prepoznavanju i upravljanju tim osjećajima", zaključila je NHS.