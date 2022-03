'Prirodno roditeljstvo': 'Moj 19-mjesečni sin je vegan i nema vrijeme za spavanje, već prati svoj ritam'

Amerikanka Alice (22) kaže da želi da joj 19-mjesečni sin Fern odrasta u što prirodnijem okruženju; zbog čega ga hrani samo organski uzgojenim proizvodima i pušta da ga spava prema vlastitom 'prirodnom ciklusu'...

Osim toga, ova osebujna mlada mama kaže da bi mliječne formule za bebe; baš kao i kreme sa SPF zaštitom; trebale biti 'zakonom zabranjene'; a kod nje ne postoji ni vrijeme za spavanje - pa jedno i pol godišnjak sam odlučuje kad će spavati, prema vlastitom cirkadijanom ritmu...

Ovo je deset najzdravijih namirnica koje biste trebali jesti za doručak

Sve je to objasnila u svom viralnom TikTok videu u kojem kaže i da Fern prati svoju intuiciju koja mu kaže kad treba u krevet; a isto rade i ona i suprug pa svi idu spavati 'kad im dođe'; bez pravila i rasporeda.

- Ja obično idem spavati između 21 i 23 h i tad pitam Ferna je li i on spreman za spavanje ali najčešće odgovori "ne još!" - ispričala je Alice, koja za nekoliko mjeseci očekuje i svoje drugo dijete.

Fern tako često, rekla je, u krevet ode zadnji, između ponoći i tri sata ujutro...

Kako sina pokušava odgajati 'što prirodnije' hrani ga isključivo prirodnom, organski uzgojenom hranom, a s pratiteljima je podijelila i kako izgleda jedan obrok malenog vegana koji je upravo večerao alge, krušku i perec, a na meniju su bili još i smoothie, avokado na kruhu od dizanog tijesta, muffini i veganski sladoled od čokolade, te organski hladno prešani sok.

- Suprug i ja smo jednog dana odlučili da ćemo biti vegani i toga se držimo, no nije uvijek lako--- - priznaje ova mama koja kaže i da joj je hrana na početku bila 'odvratna' pa se trebala naviknuti na mnoge nove okuse.

– Najteže nam je bilo naći zamjenu za kečap! - rekla je.

- Mene zanima; što radi beba vegan dok mama i tata vegani spavaju? - sarkastično je pitao jedan pratitelj koji se nadovezao na njenu izjavu kako maleni 'Fern posljednji ide na spavanje...'

Budući da je Alice odgovorila da "ne zna", većinu je zanimalo kako se ne boji da će se ozlijediti, no ona je odgovorila da je 'do sad bio dobro pa vjeruje da mu se ni u buduće ništa neće dogoditi...', prenosi The Sun.

Viralni veganski recept: Ispečete kore od banane i dobijete - slaninu!