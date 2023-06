Prirodna kozmetika s moćnim sastojcima: Uz 'boostere' se kreira vlastiti koktel sastojaka

Sepai prirodna kozmetika, inovativni kozmetički brand iz Barcelone, osvojio je svijet, a već neko vrijeme prisutan je i na hrvatskom tržištu kroz tvrtku Epilderm iz Zagreba. U salonu Epilderm tako je predstavljena nova era brenda, kao i njegova cijela filozofija. Kozmetika je bila predstavljena pod voditeljskom palicom vlasnice salona Epilderm i zastupnice brenda Speai Maje Vidošević i brend managerice koja je došla iz Španjolske Katje Tolmacheve.

Sepai je odbacio sve ono negativno što kozmetiku može učiniti štetnom te dokazao da je došlo novo vrijeme kozmetike koja nudi ono najbolje za kožu, bez kompromisa. Ne obećava da koža neće ostariti, ali nudi koži pametno starenje, i vraća biološki sat unatrag. To je kozmetika koja je bez parabena, silikona, sulfata, ftalata, izotiazolinona, etoksiliranih tvari, formaldehida i ostalih toksina kao i mineralnih ulja poput vazelina, parafina i PEGS-a. Veganska je, odnosno bez sastojaka životinjskog podrijetla i nosi oznaku The Butterfly Mark koju dodjeljuje kompanija Positive Luxury kao i naziv Brand to Trust (brand od povjerenja), a ima i oznaku cruelty-free što znači da nije testirana na životinjama te posjeduje PETA certifikat.

VEZANI ČLANCI:

Važan dio ponude su "boosteri", odnosno pojačivači uz koje se dnevna rutina njege prilagođava i kreira vlastiti koktel sastojaka. Na primjer, u serum ili dnevnu kremu umiješaju se sastojci do tri "boostera" koji ciljano djeluju na potrebe kože te se na taj način dobije personaliziran i moćan proizvod.

Iako se danas Sepai laboratorij može pohvaliti da na njegovoj tehnologiji radi devet dobitnika Nobelove nagrade, brand je nastao od strane jedne žene. Nakon završenog studija kozmologije, Paola Gugliotta je 2008. godine u Španjolskoj osnovala svoj laboratorij, testirajući i razvijajući nove proizvode koji pomažu koži da kratkoročno zablista, a dugoročno ojača. Ubrzo je njezin rad rezultirao proizvodima koji su postali svjetski "best selleri“.

“Iako se zna da Sepai kozmetiku koriste i poznate svjetske zvijezde poput Jennifer Lopez , Alessandre Ambrosio i Heidi Klum, Paola i njezina tvrtka to ne ističu. Oni naglasak stavljaju na učinke svojih proizvoda te ćete na njihovim web stranicama pronaći slike 'prije i poslije' korisnica uz savjet koje su sastojke pomiješale da bi dobile personalizirane proizvode", rekla je Maja Vidošević, glavna uvoznica i distributer za Sepai brand za područje Hrvatske. Naime, na hrvatskom tržištu Sepai je trenutno dostupan samo putem web stranice i kozmetičkog salona Epilderm u Zagrebu.

VIDEO Urnebesni oglasi nasmijat će vas do suza: 'Odričem se svoje žene Ivanke'