Pripremite rozatu prema receptu Petre Jelenić – najslađu od "tri sestre" koje su ovoga ljeta bile glavni hit u Zagrebu

Kod kuhanja rozate temperatura kreme mora doći do 83 stupnja. U slastičarstvu je sve u detaljima i preciznim mjerama pa se možete poslužiti s kuhinjskim termometrom.

Rozata Petre Jelenić

Pripremite keramičke posudice za kuhanje kreme, ova smjesa je za cca 8 posudica od 150 ml

Za karamel:

350 g šećera otopite u karamel i u pripremljene keramičke posudice sipajte karamel na dno.

Za kremu:

1 l mlijeka

6 jaja

3 žumanjka

150 g šećera

kora 2 nešpricane naranče

kora 2 nešpricana limuna

liker od ruže, po želji

mahuna vanilije, po želji

Priprema:

Limune i naranče ogulite na gulilicu i sa kore odstranite bijeli dio – on daje gorčinu. Kore naranče, limuna i vaniliju stavite u mlijeko. Lagano grijte do vrenja i maknite s vatre pa pustite da infuzira sat vremena. Jaja umutite sa šećerom – stari dubrovčani to rade vilicom da se ne podigne pjena, ja kratko izblendam sa štapnim mikserom. Mlijeko procijedite, dodajte jaja sa šećerom i liker od ruže po želji. Procijedite smjesu i sipajte u pripremljene posudice. Staviti kuhati u pari – keramičke posudice stavite u veću posudu i dolijte tople vode do polovice visine posudica. Stavite u pećnicu na 110 stupnjeva, oko 30 minuta. Temperatura kreme mora doći do 83 stupnja. Možete kuhati sa kuhinjskim termometrom za svaki slučaj. Smjesa ne smije zakipiti – tada rozata dobije mjehure i smjesa "smrdi" na jaja.

