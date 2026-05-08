Otkriven najčudniji znak muške prevare: Nije nova frizura ni parfem, već nešto što radi svom automobilu

Postoje li univerzalni znakovi prevare ili se signali razlikuju ovisno o spolu? Privatna istražiteljica Cassie Crofts, koja stoji iza australske agencije Venus Investigations, tvrdi da su razlike i više nego očite. Nakon što je razotkrila stotine nevjernih partnera, uočila je jasan obrazac. "Kada muškarac vara, znakovi su više fizički. Počet će više vježbati, nositi novi parfem, kupovati novu odjeću. S druge strane, kada je žena nevjerna, promjene su uglavnom emocionalne. Odjednom su sretnije, ispunjenije i zadovoljnije same sobom. Možda ćete ih čuti kako pjevuše uz vesele pjesme Taylor Swift dok obavljaju kućanske poslove", objašnjava Crofts, čiji su savjeti postali viralni na društvenim mrežama.

Ipak, postoji jedan, kako ga naziva, "čudan znak" koji većina partnerica potpuno previdi, a gotovo je nepogrešiv pokazatelj muške nevjere. Ne radi se o iznenadnoj posvećenosti teretani ili novoj frizuri, već o nečemu mnogo prizemnijem. "To su muškarci koji odjednom počinju opsesivno čistiti svoj automobil, voziti ga na detaljno pranje i glancanje, iako to inače nikada ne rade", ističe istražiteljica. Na taj joj je detalj prvi ukazao njezin mentor, a otada ga, kaže, neprestano viđa u praksi. "Postoji nešto u vezi s početkom nove afere ili veze što muškarce tjera da žele imati besprijekorno čist automobil. To je znak prevare koji svima promakne", tvrdi ona u jednom od svojih popularnih videa.

Njezinu teoriju potvrđuju i drugi istražitelji, ali i brojne prevarene žene koje su se javile u komentarima. Iskusni privatni detektiv Raymond Ranno objašnjava kako muškarci u pravilu voze svoje ljubavnice, pa čistim automobilom žele ostaviti dobar dojam. "Vrlo rijetko vidim da muškarac ulazi u ženski automobil", dodaje on. Jedna korisnica TikToka podijelila je vlastito iskustvo: "Moj bivši je to radio. Svaki put kad bih izašla iz auta, pazio je da iznesem svaku svoju sitnicu - sunčane naočale, šešir, bocu vode. Bilo je to suludo! Imala sam snažan osjećaj zašto to traži od mene". Druga je ispričala kako je u automobilu svog tadašnjeg dečka pronašla tubu maskare, nakon čega je on žurno odvezao auto na čišćenje kako bi bio siguran da nikakvi tragovi nisu ostali.

Naravno, Crofts naglašava da samo pranje automobila nije automatski dokaz preljuba. Ključ je, kaže, u promjeni ponašanja. "To je razlog za brigu samo ako je potpuno neuobičajeno za njega i ako je dio šireg obrasca sumnjivog ponašanja", pojašnjava, dodajući da ona i suprug svoj automobil stalno čiste zbog psa. Drugi znakovi na koje su ljudi ukazali uključuju i novu frizuru i odjeću. "Nova frizura i parfem. Zato je afera najveći čin nepoštovanja. Mogu se dotjerati za nekog drugog, ali ne i za partnericu s kojom su u vezi", složio se jedan komentator.

Digitalni tragovi su neizbrisivi

U modernom dobu, tragovi nevjere često nisu samo fizički, već i digitalni, a ponekad se kriju na najneočekivanijim mjestima. Crofts je podijelila slučaj klijentice koja je sumnjala da je suprug vara, no nije imala nikakvih dokaza. Tvrdio je da redovito putuje u Novi Južni Wales kako bi posjetio obitelj, a jedini sumnjivi trag na zajedničkom bankovnom računu bili su troškovi u trgovačkim lancima Coles i Bunnings. Bez lokacije, ti podaci nisu puno značili. Tada se Crofts dosjetila provjeriti njihov zajednički račun u programu vjernosti Flybuys. "Otvorile smo aplikaciju i tamo je sve pisalo. Svaka transakcija je pokazivala točnu lokaciju trgovine, odnosno predgrađe u kojem je kupovao. Igrom slučaja, to je bilo predgrađe u Queenslandu, u kojem živi njegova bivša djevojka", ispričala je Crofts. Suprug nikada nije bio u drugoj saveznoj državi.

Iako je njezin posao ponekad poput scena iz filmova, koje uključuju praćenje i nadzor iz automobila, Crofts ističe da se većina slučajeva rješava analizom podataka i digitalnih tragova. Njezin pristup, koji opisuje kao "dijelom detektiv, dijelom najbolja prijateljica", privukao je velik broj klijentica koje se osjećaju ugodnije povjeriti svoje najdublje strahove ženi, a ne stereotipnom "starom detektivu u baloneru". Na kraju, kaže, njezin posao nije samo razotkrivanje laži, već i pružanje mira. "Mnogima je teško vjerovati svojim instinktima bez konkretnih dokaza, čak i kad su svi znakovi tu. Mali dokaz često im daje onaj konačni poticaj koji im je potreban da poduzmu nešto i nastave sa svojim životom", zaključuje Crofts.