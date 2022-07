Bezmesni dan: Mmmm, kako vam se čini salata od dinje po receptu chefa s Michelinovom zvjezdicom?

Opojni miris dinje je svojevrstan zaštitni znak ljeta, a narančasta boja sočnog ploda ukazuje na obilje karotena, koji nam omogućuje zdravo preplanuli ten. Uz to je odlična za vid, smanjuje rizik od astme, regulira krvni tlak i čuvarica je srca. Iako je mnogi jedu samu kao voće, ona je zapravo povrće iz porodici tikvovki i samim tim je idealna namirnica za kreiranje osvježavajućih ljetnih avantura za okusne pupoljke. Donosimo savršeni ljetni recept cijenjenog austrijskog chefa hrvatskog porijekla Paula Ivića, čiji veganski i vegetarijanski specijaliteti u bečkom restoranu TIAN nose Michelinovu zvjezdicu.

Foto: Falkensteiner Hotels & Residences

Zahvaljujući suradnji Falkensteiner Hotels & Residences i jednog od top pet vegetarijanskih i veganskih restorana na svijetu TIAN Restaurant Wien, ovog ljeta možemo uživati u slasnim zalogajima chefa Paula Ivića nedaleko do Zadra. Pop up restoran TIAN Bistro am Meer u Falkensteiner Resortu Punta Skala mjesto je na kojem do 18. rujna možete isprobati Ivićeve zanimljive delicije, spravljene od sezonskih sastojaka lokalnih organskih proizvođača iz okolice Zadra. U skladu sa zero waste filozofijom, domaći sastojci se dalje procesuiraju od korijena do lista. Dobar primjer kako se to radi je i ovaj recept za slasnu ljetnu salatu od dinje, čija kora se ne baca, već koristi za kimchi.

Foto: Falkensteiner Hotels & Residences

Veganska salata od dinje

Sastojci:

½ dinje

150 g malih šampinjona

2 mladog luka

30 g limunske verbene

1 organska limeta

5 žlica soja umaka

1 žlica šećera

sol

3 žlice sezamovog ulja

1 žlica sezama

Foto: Brandstätter Verlag/Ingo Pertramer

Priprema:

Dinju ogulite i narežite na kockice veličine dva centimetra. Koru nemojte baciti, već je možete iskoristiti za kimchi. Šampinjone očistite, narežite na četvrtine ili šestine. Mladi luk operite i dijagonalno narežite na sitne kolutiće. Za marinadu operete limunsku verbenu (limunovac), protresite i otkinite listove. Dio listova ostavite za ukrašavanje, a ostatak sitno nasjeckajte. Limetu operite, osušite, sitno naribajte koricu i iscijedite sok. U posudu stavite verbenu, koricu i sok limete, soja umak, šećer i prstohvat soli te promiješajte. Kad se sol i šećer otope, umiješajte sezamovo ulje. U marinadu dodajte šampinjone i kockice lubenice, promiješajte te ostavite da kratko odstoji. Sezam prepecite bez ulja na suhoj tavi dok ne zamiriše. Salatu rasporedite na tanjure, ukrasite kolutićima mladog luka i listićima verbene te poslužite posuto sezamom.