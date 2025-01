Pripazite! Ovo su upozorenja da patite od stanja koje može dovesti do srčanog udara

Održavanje zdravlja važno je, ali nije uvijek lako. Procjenjuje se da će više od polovice ljudi tijekom života imati srčani ili cirkulacijski problem. Koronarna bolest srca jedan je od vodećih uzroka smrti u Velikoj Britaniji. Ona nastaje kada se opskrba srca krvlju blokira ili prekine zbog nakupljanja masnih tvari u arterijama. Međutim, često postoji nekoliko znakova unaprijed da imate potencijalno smrtonosnu bolest, piše Express.

"Koronarna bolest srca razvija se polagano tijekom vremena i simptomi mogu biti različiti za svakoga. Neki ljudi ne znaju da je imaju prije nego što dožive srčani udar. Angina je naziv za bol u prsima ili neugodan osjećaj koji se javlja kada se smanji dotok krvi u vaš srčani mišić. To je čest simptom bolesti", poručuje iz organizacija u Ujedinjenom Kraljevstvu koja se bavi istraživanjem, prevencijom i liječenjem bolesti srca i krvnih žila.

Oboljeli bi mogli osjetiti bol ili neugodan osjećaj u ramenima, rukama, vratu, čeljusti, leđima i želucu. Drugi simptomi koronarne bolesti srca uključuju otežano disanje, osjećaj slabosti te da se osoba osjeća bolesno. Ipak, postoje stvari koje možete učiniti da biste spriječili bolest. Dr. Kathryn Basford, certificirana liječnica opće prakse, upozorila je da postoji puno različitih čimbenika koji mogu povećati vaše šanse za razvoj koronarne bolesti srca.

"Mnogi se mogu izbjeći odabirom zdravijeg stila života, ali drugi mogu biti uzrokovani temeljnim stanjem koje se možda neće moći izliječiti. Što ste više svjesni različitih čimbenika rizika koji mogu dovesti do koronarne bolesti, lakše možete poduzeti korake prema njihovom izbjegavanju", rekla je. Učinkovito liječenje bolesti obično uključuje lijekove, promjene načina života i u nekim slučajevima operaciju.

"Pravi tretmani pomoći će vam u upravljanju bolnim simptomima, smanjiti rizik od pogoršanja vašeg stanja i poboljšati zdravlje i rad vašeg srca", objasnila je Basford. Podijelila je svojih sedam savjeta za "zdravo srce" kako biste izbjegli ili smanjili rizik od razvoja koronarne bolesti.

1. Hranite se zdravo: Korisna je prehrana s niskim udjelom masnoće i puno vlakana. Trebali biste jesti više voća, povrća i nezasićenih masti, a izbjegavati zasićene masti i sol. Prehrana bogata masnoćama i kolesterolom povećava rizik od srčanih bolesti, posebno za one s genetskom predispozicijom za srčane probleme.

2. Održavajte zdravu težinu i BMI: Ako imate visok BMI, možda već imate rizik od bolesti srca. Pretilost može dovesti do nakupljanja masnoće u stijenkama arterija, a to može dovesti do njihovog začepljenja, što povećava vjerojatnost da ćete razviti koronarnu bolest.

3. Budite fizički aktivni: Vježbanje je ključno za održavanje zdravog srca i zdrave težine.

4. Održavajte zdrav krvni tlak: Redovito vježbajte, zdravo se hranite i po potrebi počnite uzimati lijekove.

5. Prestanite pušiti: Pušenje može ozbiljno narušiti zdravlje vašeg srca i dodatno ga opteretiti.

6. Manje pijte: Prekomjerno pijenje ili dugotrajno pijenje iznad preporučenih granica može uvelike povećati rizik od srčanog udara.

7. Održavajte zdravu razinu kolesterola: Visoki kolesterol može dovesti do nakupljanja u vašim arterijama što povećava vjerojatnost razvoja bolesti. Kolesterol je vrsta masti koju proizvodi vaše jetra, a iako je potrebna u umjerenim količinama za zdravu prehranu, previše kolesterola može povećati opterećenje vašeg srca. Visoke razine kolesterola najčešće su uzrokovane nezdravom prehranom ili nekim osnovnim zdravstvenim stanjem.