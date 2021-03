Požalio se stručnjakinji: 'Moj penis je prevelik i uzrokuje mojoj djevojci velike bolove'

- Moj penis je prevelik i ne, to nije šala. Imam 27 godina i ovo mi predstavlja veliki problem. Ljudi uvijek govore da što je veći, to je bolji, ali kad imam seks s djevojkom, ona je uvijek u bolovima koji se nastave i nekoliko sati kasnije - napisao je jedan dečko za The Sun.

Iako se ona pokušava pretvarati da je sve u redu, on vidi da ne uživa u seksu. Rekla mu je da nikada nije to doživjela s bivšim partnerima pa sada pita što može napraviti da joj pomogne.

- Ženina vagina može se proširiti da vas primi, ali problem može biti u tome da vaša djevojka nije dovoljno uzbuđena za seks. Njezina tjeskoba oko seksa neće pomoći. Jedino što možete napraviti je imati dugu predigru prije seksa - odgovorila mu je psihoterapeutkinja Deidre.

