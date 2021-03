'Ne želim više biti ljubavnica! Seks nam je nevjerojatan, ali on ne želi ostaviti svoju djevojku'

- Dosta mi je biti tajna ljubavnica svog dečka. Seks je intenzivan i nevjerojatan, sasvim izvan ovog svijeta, ali on je zarobljen u drugoj vezi i kaže da ne može biti sa mnom. Već se dvije godine viđamo - napisala je jedna žena za The Sun.

Stalno joj govori da ona nije samo njegova tajna i da stvarno želi biti s njom, ali boji se ostaviti svoju djevojku jer misli da se neće moći snaći bez njega. Iako joj svi prijatelji govore da je on samo iskorištava, ona svejedno želi s njime ostvariti svoju budućnost.

- Vaš se dečko ne može obvezati vama dok je s nekim drugim. Jeste li sigurni da se ne opravdava samo da vas obje zadrži u svom životu? Ako on ne može pronaći način da je ostavi, možda so to nikada ni neće dogoditi. Najbolji način da saznate jesu li njegove istinite je odrediti vremensko ograničenje da je napusti. Ako se to ne dogodi, koliko god teško bilo, zaista trebate krenuti dalje i pronaći nekoga tko vam može dati cijelog sebe - odgovorila joj je Deidre.

