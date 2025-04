Potresna ispovijed žene s rijetkim sindromom: 'Nisu mi vjerovali, mislila sam da ću umrijeti'

Žena s rijetkim poremećajem koji joj onemogućuje mokrenje progovorila je za medije o borbi koju je prošla nastojeći da je liječnici shvate ozbiljno. Anna Gray suočila se s potpunim preokretom u životu jedne noći krajem 2018. godine kada se probudila i otkrila da iznenada ne može mokriti. Tijekom sljedećih tjedana i mjeseci, tada 27-godišnja Anna borila se da uvjeri liječnike kako nešto ozbiljno nije u redu. Savjeti koje je dobivala bili su da 'nastavi pokušavati' mokriti kod kuće, da 'pusti vodu iz slavine' dok je na WC-u ili da uzme laksative, no ništa od toga nije joj pomoglo, prenosi LAD Bible.

Nakon nekoliko bolnih dana bez mokrenja, Anna je hitno primljena u bolnicu gdje su joj morali drenirati dvije litre mokraće iz mokraćnog mjehura. Naknadnim pretragama utvrđeno je da njezin mjehur ne pokazuje nikakvu aktivnost. U veljači 2019. dijagnosticiran joj je rijedak poremećaj zvan Fowlerov sindrom, nakon što su liječnici zaključili da njezin mjehur više nikada neće normalno funkcionirati.

Prema Fowler’s Syndrome UK, ovaj sindrom uzrokuje potpunu ili djelomičnu zadržanost mokraće jer se mišići mjehura ne mogu pravilno opustiti. Pogađa isključivo žene, a uzrok još uvijek nije poznat. Procjenjuje se da pogađa oko dvije na milijun žena. Anna više ne može prirodno mokriti te ima stalni kateter za drenažu, s čime se teško nosila. 'To je imalo ogroman utjecaj na svaki dio mog života. Prošle godine sam većinom bila zatvorena u kući – utjecalo je na moje druženje s prijateljima i izlaske', rekla je. 'Prihvaćanje da je ovo doživotno stanje bilo mi je teško za shvatiti. Prošle godine bila sam i u bolnici zbog mentalnog zdravlja. Ali polako napredujem, sad sam se već navikla na vrećicu.'

Poremećaj joj je prouzročio i brojne komplikacije, uključujući sepsu u trbuhu, zbog koje je završila na intenzivnoj njezi. 'Zarazila sam se sepsom i situacija se jako pogoršala. Mislila sam da umirem', priznala je. Danas je pak odlučna u tome da podiže svijest o svom stanju i nada se da će otvoreni razgovori pomoći u rušenju tabua o ženskom mokrenju. 'Nosim kratke hlače i topove gdje se sve vidi – više me nije briga', rekla je. 'Ljudi postavljaju pitanja i to mi je u redu. U početku sam mislila da sam jedina na svijetu kojoj se ovo događa – osjećala sam se jako usamljeno. Ali pronaći zajednicu ljudi koji razumiju – to mi je bilo nevjerojatno.'

