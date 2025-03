Australka dobila britanski naglasak nakon operacije: 'Rekli su mi da zvučim otmjeno'

Operacije mogu donijeti ne samo fizičke promjene, već i neočekivane mentalne i emocionalne promjene. Zanimljivo je da se nakon određenih zahvata ljudi ponekad probude s naglaskom koji nije bio prisutan prije operacije ili čak s promijenjenim ponašanjem i stavovima. Ove promjene mogu biti privremene ili trajne, a uzrokovane su različitim faktorima, poput utjecaja anestezije na mozak ili emocionalnog stresa povezanog s operacijom.

Prošlo je tjedan dana od operacije Kim Hall kada je njezina sestra prvi put primijetila nešto drugačije u vezi s njezinim glasom. "Mama i sestra su me došle posjetiti, a sestra je rekla mojoj mami da zvučim vrlo otmjeno", rekla 57-godišnjakinja. Hall, koja je odrasla u australskom gradu Goulburnu, bila je podvrgnuta rekonstrukciji čeljusti nakon što joj je dijagnosticiran planocelularni karcinom, oblik raka, u donjoj čeljusti, piše New York Post.

Ubrzo su i drugi ljudi, uključujući njezinog kirurga, istaknuli razliku u njezinu glasu. "Mislila sam da su malo glupi. Mislila sam da se nisam promijenila, ista sam", našalila se Hall. Imala je problema s govorom nakon operacije, no na kraju je i ona čula taj promijenjeni naglasak. Umjesto svog tipičnog australskog naglaska, govorila je s naglaskom koji je opisan kao sjeverni engleski naglasak. "Neki kažu da zvučim kao da sam iz Yorkshirea u Engleskoj. Nikada nisam bila u Engleskoj", rekla je Hall koja je primijetila da nikada nije imala želju posjetiti Ujedinjeno Kraljevstvo, ali će možda sada morati letjeti s obzirom na okolnosti.

Promjena u glasu poznata je kao sindrom stranog naglaska, a radi se o rijetkom neurološkom stanju koje je obično uzrokovano moždanim udarom ili ozljedom mozga. Sindrom stranog naglaska iznimno je rijedak, sa 112 slučajeva zabilježenih diljem svijeta do 2019. godine. Unatoč nazivu stanja, logoped dr. Emma Charter, koja pomaže u Hallovoj rehabilitaciji, rekla je da promjena u govoru zapravo nije još jedan naglasak.

"To je poremećaj govora koji prvenstveno pogađa samoglasnike. Samoglasnici imaju mnogo naglasaka. Dakle, ono što se zapravo dogodilo jest da je njezin mozak na neki način stvorio promjenu u načinu na koji zvuče njezini samoglasnici, a mi kao slušatelji to povezujemo s nečim što nam je poznato, čineći da zvuči kao da ima engleski naglasak", rekla je dr. Charter.

No, Hallin je slučaj posebno neobičan. "Bila sam jako iznenađena. Uglavnom se uzrok pripisuje ili moždanom udaru ili ozljedi mozga. Puno je rjeđe da je uzrok operacija, ali nije nečuveno", rekla je Charter. Hall je bila podvrgnuta operaciji nakon posjeta stomatologu zbog zubobolje, što je dovelo do biopsije i kasnije dijagnoze raka. "Ni u najluđem snu nisam pomislila da je to rak glave i vrata", rekla je. Dijagnoza je, međutim, ponudila određeno olakšanje jer je konačno dala odgovor zašto je mjesecima bila u tolikoj boli. Hall je prošla 34 runde zračenja i kemoterapije, kao i brojne druge operacije kao dio svog liječenja.

"Sjećam se da mi je kirurg rekao kad sam ga prvi put srela da se može riješiti mog raka, ali da moja čeljust više nikada neće biti ista. Bio je iskren", objasnila je Hall. Hall je ponovno naučila govoriti, gutati i piti. Iako je zahvalna što je liječenje uklonilo rak, ponekad joj nedostaje njezin izvorni australski glas. "Takva sam ja. Sada se ponekad borim s glasom", rekla je. Hall radi kao pomoćni radnik u školi u Goulburnu te je rekla da joj posao ponekad može biti izazovan.

"Dođem na posao i jako se frustriram jer postoje riječi koje ne mogu izgovoriti zbog australskog vokabulara. Ponekad ne mogu doći do riječi da radim male stvari s djecom u školi", objasnila je. Riječ Australija joj, na primjer, može biti izazov za izgovoriti. Osim toga, Hall je također izgubila okus i ne može jesti čvrstu hranu od svoje operacije. "Sve što jedem ili pijem, moram pomirisati. Još uvijek ne mogu jesti, još sam uvijek na smoothiejima i pireima. Društveni život je još jedan aspekt toga. Ne ideš van jer, kada izađeš, moraš pronaći mjesto koje ima smoothie ili juhu koja je glatka", objasnila je.

Unatoč izazovima, sretna je što nema raka i ostaje pozitivna u pogledu budućnosti dok nastavlja raditi sa svojim logopedom. "Živa sam, nije me briga kako govorim. U određenoj mjeri, voljela bih se vratiti staroj sebi, kao i svi koji imaju posla s rakom, ali ne želim se zadržavati na tome. Želim pokušati i radovati se svojoj budućnosti kakva god ona bila", zaključila je.