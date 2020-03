Porod u vrijeme pandemije: Budite spremni, rodit ćete sami...

“Budite spremni da ćete roditi sami, rekla mi je babica dok me je pripremala za pregled. Dok sam shvatila što se događa, oči su mi se punile suzama i gledala sam kako se otkucaji srca mog djeteta ubrzavaju. Za malo više od četiri tjedana, dok se svijet bori s najvećom prijetnjom u zadnjem stoljeću, ja ću roditi svoje prvo dijete”, rekla je Saskya Vandooren, novinarka CNN-a sa sjedištem u Parizu.

Poput mnogih trudnica za vrijeme pandemije koronavirusa, Saskya će svoje dijete roditi u prisustvu babice, a ne svog supruga. "Za vrijeme pandemije, privilegija je donijeti novi život na svijet, a ne oplakivati smrt voljenih osoba, kao što mnogo ljudi u svijetu trenutno radi", rekla je Saskya.

“Kao novinarka, naučena sam planirati unaprijed. Kada sam shvatila da će Francuska i svi njeni stanovnici, njih 67 milijuna, biti stavljeno u karantenu, odmah sam preko interneta kupila sve stvari potrebne za dijete, dječji krevetić, kolica i sve potrepštine nužne za novorođenče. Shvatila sam da će se svi dućani koji nisu nužni za život zatvoriti, ako će se Francuska ugledati na Italiju, ”, rekla je Saskya za CNN.

Tijekom nekoliko proteklih tjedana, Saskya se navikavala na svoj novi život u izolaciji sa svojim suprugom. Otkazala je sva druženja i baby shower, a prijavila se na online tečaj za trudnice. Prihvatila je i poštuje nove mjere opreza odlučene od vlade te smanjila nepotreban izlazak iz kuće, ide samo do trgovine i ljekarne.

“Zbog više od tisuću smrti i 22 tisuće oboljelih u Francuskoj, znam da su ove mjere opreza nužne kako bi se spriječilo širenje koronavirusa. No, kako mi se bliži vrijeme poroda, tako sve više shvaćam stvarnost svoje situacije. Znala sam da moji roditelji neće moći upoznati moje dijete, ali nisam mislila da će mom suprugu biti zabranjen ulazak u bolnicu”, nastavila je Saskya.

Kako bi saznali stanje o proceduri poroda u Hrvatskoj, 24sata pričalo je s Ullom Marton, zagrebačkom ginekologinjom. "Što se tiče samog odlaska na porod, članovi obitelji mogu je dovesti do rodilišta. Međutim, zbog mjera karantene i smanjivanja rizika od zaraze, trudnica ide sama na porod. To je sve u svrhu zaštite osoblja, drugih rodilja, djece i nje same", kaže prim. dr. sc. Ulla Marton.

