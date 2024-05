Porno zvijezde otkrile: 'Ovo je najčešća pogreška koju muškarci rade tijekom seksa'

Porno zvijezde otkrile su u čemu muškarci griješe kada je u pitanju seks. Došlo je do porasta broja žena koje kreiraju sadržaj za odrasle na internetu, a to je dovelo do mnogo priče o modernoj seksualnosti, trendovima i manama. Sada su tri kreatorice sadržaja otkrile u čemu muškarci još uvijek griješe u vezi sa seksom i zašto je najčešća pogreška isključivo ‘Australsko pitanje’, piše New York Post.

Alicia Davis, koja je radila u popravnom domu i donosila kući 1100 dolara tjedno prije nego što je postala kreator sadržaja za odrasle putem usluge pretplate, rekla je da australski muškarci mogu biti prilično egoistični kada je u pitanju seks. 31-godišnjakinja kaže da često previše žure i tako pokvare cijelo iskustvo.

‘Oni misle da je sve u tome da uđu i obave posao, a ne u malim stvarima koje mogu pridonijeti trenutku’, dodaje. Objasnila je da mnoge nije briga je li žena zadovoljna sve dok su oni. Također, rekla je da su europski muškarci bolji u krevetu. ‘Kad god sam spavala s Ircem ili Britancem, bili su mnogo komunikativniji i senzualniji. To čini razliku’ tvrdi.

Slično tome, 26-godišnja Annie Knight, koja je postala viralna jer je otkrila da je spavala s 300 ljudi u proteklih 12 mjeseci, rekla je da australski muškarci obično imaju ‘direktan’ pristup seksu, što nije idealno. ‘Ono što oni ne razumiju je da morate ići polako. Započnite ljubljenjem i laganim dodirom’, dodala je.

Kay Manuel, još jedna prono zvijezda, rekla je da to često može dovesti do toga da žene glume jer žele umiriti muškarce koji se ne trude dovoljno. ‘Osjećamo se kao da će podilaženje njihovom egu, glumeći orgazme, dovesti do boljeg seksa. Ali, to pomaže samo njima’, istaknula je.

Dodaje i kako mnogi muškarci misle da žene mogu doživjeti orgazam na ‘naredbu’. ‘Nisam sigurna zašto muškarci stvarno misle da to možemo učiniti automatski 57 puta u sesiji. Još mi je bolje kad seks traje 10 sekundi i onda me pitaju jesam li svršila’, rekla je.

