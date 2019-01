Ponosna je što je muž uzdržava: Novac koji zaradi je zajednički, a ja odlučujem o troškovima

Nekad je radila kao spremačica u hotelu, no onda je ostala trudna i odlučila napustiti posao. Gylisa Jayne ima 26 godina, dolazi iz Cornwalla i ponosna je na to što je financijski ovisna o 27-godišnjem suprugu Ryanu, bez obzira na to što nerijetko nailaze na osudu okoline. Ryan se bavi građevinom, zajedno su šest godina te imaju trogodišnju kćer Lily. Ona je godišnje zarađivala 10 tisuća funti, dok on zarađuje 25 tisuća, a posao je napustila u rujnu 2017. godine kad je otišla na porodiljni.

On joj je dao "otvorene" ruke nad kućnim budžetom i ima potpunu kontrolu troškova. Osvrnula se na negativne komentare o tome kako je muž uzdržava, no Gylisa tvrdi da je to sve plod ljubomore. Pojam "uzdržavane žene" često se povezuje s iznimno imućnim ljudima, no Gylisa smatra kako ona pripada toj kategoriji jer je potpuno ovisna o suprugu. Za svog supruga rekla je da on voli biti taj koji hrani obitelj.

Foto: Instagram: @rocknrollmother_

– On je ponosan na to. Osjeća se kao da je odgovoran za sve što imamo, a mi smo mu jako zahvalni za to – rekla je Gylisa za Daily Mail.

Neki njezini prijatelji smatraju bizarnim što ih zove usred dana s obzirom na to da imaju "standardne" poslove, one na kojima rade od 9 do 17 sati. Objasnila je čak da loši komentari ne proizlaze iz toga što misle da je lijena nego jer bi se i oni željeli naći u takvoj situaciji, odnosno iz čiste – zavisti.

Na ovakav potez odlučila se kad je rodila kćer Lily i, kako sama kaže, "posložila si prioritete" – na prvom mjestu više nije bio posao, nego novorođeno dijete. Dodala je:

– Radilo se ionako o slabo plaćenom poslu. Ryan je čak i tada bio taj koji prehranjuje obitelj, a moja plaća bila je samo moj džeparac.

Gylisa se nakon porodiljnog vratila na posao na dva mjeseca, no nije se dobro osjećala. Ryan joj je rekao da ne mora raditi ako ne želi, a ona je cijelo vrijeme razmišljala o tome kako želi gledati kćer dok odrasta.

Dodala je da je zbog tog jako privilegirana i uživa biti kod kuće... To joj je nekad bio i posao pa kaže kako cijela kuća izgleda jako lijepo i uredno. Ryan i Gylisa njihov novac nazivaju zajedničkim jer smatraju da su u njegovu zaradu uložili jednako vremena. Primjerice, prošle godine Ryan je želio kupiti motor pa je suprugu pitao je li to u redu. Ona je odgovorila da jest, ipak je to NJIHOV novac.

Foto: Instagram: @rocknrollmother_

Gylisa je objasnila:

– Ja plaćam sve račune i znam koliki su prihodi i rashodi. Prošle smo godine stvarno mnogo izlazili vikendom pa sam rekla da je s tim ove godine gotovo! Želim imati novca i nešto drugo s njim napraviti.

Osvrnula se na negativne komentare, osobito na one koji govore kako je ona premlada da bi je netko drugi uzdržavao:

– Možda bi trebali pogledati vlastite veze. Jako mi je čudno kad netko kaže da ima ''svoj'' novac u vezi. Jednom kad odnos postane ozbiljan, novac postaje zajednički, bez obzira na to tko ga je zaradio na poslu.

Gylisa ima vremena i za svoj hobi, pisanje, a rekla je da bi možda našla posao kad se time ne bi bavila, samo da popuni prazninu. Osim što voli pisati, kuća mora uvijek biti tip-top pa mnogo vremena provodi upravo čisteći dom. Objasnila je da se nikad ne dosađuje, a nadodala je da su je i mnogi pohvalili kako joj je kuća uvijek čista. Na to je vrlo ponosna.

Foto: Instagram: @rocknrollmother_

Njezinom suprugu Ryanu ponekad je krivo što on ne može uživati u zajedničkom vremenu, a jednom je razmišljala o zamjeni uloga, no ta ju je ideja jednostavno "skamenila":

– Malo sam se osvrnula oko sebe, ali je prilično zastrašujuće tražiti posao na puno radno vrijeme jer sam jako dugo bez posla. U posljednje vrijeme bili smo na mnogim vjenčanjima i svi su me ispitivali čime se bavim. Kad kažem da ne radim ništa što se plaća ili kažu da sam sretnica ili odmah izgube interes.

Mnogi misle da nisam uspješna samo zato što nemam plaćen posao. Kad bih radila od kuće, ljudi bi me odmah drukčije gledali. Međutim, s obzirom na to da pišem, a za to ne dobivam mjesečnu plaću, ljudi na to gledaju kao na gubljenje vremena.

