Pokrenuta velika rasprava: Je li normalno prati zube u tušu ili ne?

Korisnik Reddita pokrenuo je raspravu nakon što je pitao je li normalno četkati zube pod tušem. Sve je počelo kada je pitao korisnike što misle o njegovoj rutini nakon što je njegova djevojka istaknula da to "nije normalno", kako prenosi Mirror.

"Moja djevojka je nedavno otkrila da perem zube kad se ujutro tuširam. To je zgodno i štedi vrijeme, a iskreno, nikad mi nije palo na pamet da bi to moglo biti čudno. U svakom slučaju, ona misli da je to čudno i uvjerena je da to nije normalno. Kakva je presuda na Redditu, je li netko od vas ima ovu naviku?", napisao je u objavi.

Mnogi su ljudi tvrdili da je sasvim normalno prati zube pod tušem, kao što je jedna osoba rekla: "Ja to radim nakon što stavim regenerator tako da ima nekoliko minuta da se upije prije nego što ga isperem."

"Radim to svaki dan. Ne morate brinuti o mrljama, a ionako koristim vodu", rekao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Ja sam zubar i perem zube pod tušem. Ipak, čistim koncem prije tuširanja."

Međutim, drugi nisu bili uvjereni jer su se pitali štedi li to zapravo vodu ili vrijeme.

"Štedi li to zapravo vodu? Koristim električnu četkicu za zube koja je tempirana na 2 minute. Toliko sam nestrpljiva četkajući ih jer ne mogu raditi ništa drugo", napisala je jedna korisnica.

Jedna korisnica otkrila je da pere zube dok je na zahodu: "Uvijek perem zube dok sam na WC-u, radim dva posla u isto vrijeme. Doduše, imam tu sreću da imam umivaonik tik uz WC pa mi je pri ruci."

