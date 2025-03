TikTokerica podijelila zanimljivu teoriju: 'Znate li da korizma ima dane u kojima smijete prekršiti ono čega ste se odrekli?'

Kršćani diljem svijeta započeli su svoju korizmenu žrtvu, obilježavajući Pepelnicu i ulazak u 40-dnevno razdoblje nemrsa, duhovnog razmatranja i priprave za Uskrs. Ove godine korizma traje od srijede, 5. ožujka, do četvrtka, 17. travnja. No, jedna zanimljiva činjenica o korizmenom postu postala je viralna na TikToku zahvaljujući korisnici The Nerdy Priest. Ona je podsjetila pratitelje da se nedjelje ne ubrajaju u 40 dana korizme, piše Mirror.

"Ne znam tko ovo treba čuti, ali evo podsjetnika: nedjelje nisu dio korizmenog posta. Možete se počastiti!" napisala je. Otkriće je šokiralo mnoge korisnike: "Osjećam se izdano! Odrastao sam kao katolik i nitko mi ovo nikada nije rekao!". "Zašto to nisam znala?! Morala sam prebrojati dane u kalendaru”, piše jedna.

Što kaže Crkva? Otac Kenneth Doyle pišući za Catholic Herald objašnjava: "Crkva je uvijek gledala na nedjelju kao dan slavlja u znak sjećanja na Kristovo uskrsnuće – svojevrsni 'mali Uskrs' – i nikada nije zahtijevala post nedjeljom".

Slično, Catholic Online napominje da se neki katolici ipak odlučuju držati svojih korizmenih zavjeta i nedjeljom, ali to nije obavezno jer je "pauziranje posta u skladu s tradicijom". Drugim riječima, iako se možete odreći slatkiša ili društvenih mreža tijekom korizme, nedjelje su prilika za mali predah – bez grižnje savjesti.

Richard Price, stručnjak za slastice iz Britsuperstorea, dodaje: "Mnogi tijekom korizme izbjegavaju čokoladu, slatkiše, alkohol ili društvene mreže kao oblik samodiscipline. No, iako razdoblje od Pepelnice do Uskrsa traje 47 dan, Crkva ne broji nedjelje. Kad to uzmete u obzir, korizmeni post postaje puno lakši za izdržati!"