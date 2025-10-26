Počela je horoskopska vladavina Škorpiona: Nitko ne čuva bolje tajne, ali niti ne zaboravlja uvredu

Škorpion je horoskopski znak koji dolazi s ugrađenim 'rendgenom': vidi ispod površine, čita pauze između rečenica i osjeti kad je istina skrenula na makadam. Njegove najveće vrline su intenzitet, lojalnost i hrabrost da se suoči s teškim temama koje drugi preskaču, dok se među mane ubrajaju tvrdoglavost, posesivnost i povremeni detektivski zanos koji od obične poruke 'vidimo se sutra' može napraviti trodijelnu istragu. Ako tražiš nekoga tko će čuvati tajnu, Škorpion je ta osoba. Ako tražiš nekoga tko će zaboraviti uvredu, to je već neki drugi horoskopski znak.

Još kao djeca, Škorpioni su tihi promatrači koji prate pravila, sve dok im ne povrijediš osjećaj pravednosti. Imaju snažan unutarnji kompas, vole zagonetke, tajne klubove i eksperimente. Dobro reagiraju na iskrenu, mirnu komunikaciju, a kazne bez objašnjenja doživljavaju kao izazov, a ne lekciju.

U mladosti postaju magnet za intenzivna prijateljstva i prve ljubavi koje mirišu na film noir. Idealiziraju autentičnost pa su alergični na pozerski sjaj. Uvijek će radije odabrati jedan duboki razgovor do tri ujutro nego deset površnih druženja. Talentirani su za predmete i poslove koji traže fokus: biologiju, psihologiju, forenziku, programiranje, glazbu, a gdje god ima misterija, Škorpion vidi pozivnicu.

Kao odrasli, briljiraju u ulogama koje traže povjerenje i izdržljivost, kao što su istraživačko novinarstvo, terapija, kirurgija, strateški menadžment, financije. U privatnom životu cijene bliskost bez glume pod motom 'recimo si sve, ali nemoj me prodavati'. Njihova evolucija ide od kontrole prema povjerenju. Kada nauče otpustiti potrebu da sve nadgledaju, postaju partneri koji dižu i sebe i druge.

S kim se slažu? S Ribama i Rakovima zbog emocionalne dubine i intuicije, a s Djevicama i Jarčevima zbog zajedničkog poriva na analizu i ambiciju. Uz Bikove često klikne kemija, a s Ribama nastaje duet snova i empatije. Teže ide sa Strijelcima jer Škorpion voli sidro, a Strijelac horizont, zatim s Blizancima kod kojih vide previše riječi, a premalo duše, te s Lavovima kad oboje zaborave da ljubav nije arena. S Vodenjakom je fascinacija snažna, ali među njima je potreban dogovor o granicama slobode.

Najzanimljivija činjenica vezana uz ovaj znak je da Škorpion ne mrzi, samo jako dobro pamti. Ali isto tako voli duboko, bez kalkulatora, i u krizi je posljednji koji će iskočiti iz čamca. Humor mu je suh kao martini, a ako ga osvojite iskrenošću i dosljednošću, dobit ćete čuvara, suigrača i prijatelja za duga, mračna i svijetla putovanja.