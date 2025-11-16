Planirate putovanje? Isprobajte jednostavne trikove za lakše pakiranje zimske odjeće

Pakiranje zimske odjeće za putovanje često može biti pravi izazov. Debele jakne, vuneni džemperi i mnogi slojevi zauzimaju puno prostora, pa se kofer vrlo brzo napuni. Kako ne biste morali birati između topline i praktičnosti, tako je korisno znati nekoliko trikova koji olakšavaju slaganje i maksimalno iskorištavaju svaki centimetar prtljage.

Ako idete samo na dugi vikend, vjerojatno vam neće trebati veliki kofer. Međutim, pakiranje glomazne zimske odjeće može biti noćna mora kada imate malu torbu. Da bi pomogli ljudima, stručnjaci su podijelili jednostavnu tehniku ​​koja će vam omogućiti da u prtljagu stane puno više stvari. Stvari poput kaputa, pletenih džempera i debelih čizama su neophodne za zimski bijeg, ali s ograničenim prostorom za pakiranje nije uvijek moguće ponijeti sve što želite. Stručnjaci za odnose s javnošću u tvrtki Pure Digital PR podijelili su neke od svojih omiljenih trikova za pakiranje koje često koriste da bi maksimalno iskoristili prostor i smanjili stres, a na prvom mjestu je vakuumsko pakiranje, piše Daily Express.

Ovaj jednostavan trik isisava zrak iz odjeće, dramatično smanjujući njezinu veličinu i stvarajući dodatni prostor za one neophodne zimske potrepštine. Metoda može smanjiti volumen glomaznih predmeta poput flis jakni i podstavljenih jakni do 50 posto, što znači da možete spakirati dvostruko više bez dodatnog plaćanja za prtljagu ako putujete avionom. Još jedna revolucionarna stvar je ulaganje u kocke za pakiranje koje pomažu u organiziranju prtljage u uredne dijelove.

"Preporučujemo da kocke označite bojama, jednu za gornji dio, drugu za donji dio i zasebnu za dodatke, što olakšava pronalaženje onoga što vam treba bez raspakiranja cijelog kovčega", savjetovao je stručnjak. Ova metoda je posebno korisna za obitelji koje putuju zajedno jer svaka osoba može imati vlastiti "sustav kocki" označenih bojama. Stručnjaci su također naglasili važnost razmatranja predmeta koje pakirate, odlučujući se za odjeću s više funkcija koja se može kombinirati.

"Svestrani crni džemper može se nositi za večeru ili ležerno tijekom dana, dok kvalitetna jakna koja je i vodootporna i topla eliminira potrebu za više kaputa. Odabir neutralne palete boja također znači manje predmeta općenito jer se sve besprijekorno usklađuje", rekao je stručnjak. I na kraju, nošenje najglomaznijih predmeta tijekom putovanja umjesto pakiranja može osloboditi značajan prostor u koferu. Obavezno nosite najteže čizme i najdeblji kaput za let ili vožnju, čak i ako vam je u zračnoj luci malo vruće.