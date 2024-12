Pitali su najpametnijeg čovjeka na svijetu postoji li Bog i što se događa nakon smrti: Njegov odgovor iznenadio

'Najpametniji čovjek' na svijetu otkrio je misli li da Bog postoji ili ne - i siguran je u svoj odgovor. Chris Langan navodno ima IQ između 190 i 210 - viši od Alberta Einsteina - i poznat je po svom kognitivno-teoretskom modelu svemira (CTMU). Njegova teorija predlaže da su stvarnost i svijest međusobno povezani u strukturi koja objašnjava postojanje, kao i odnos između uma i stvarnosti, piše LADBible.

U intervjuu za CTMU Radio, Langan je podijelio svoja razmišljanja o raznim temama, uključujući i to postoji li Bog doista. Kada su ga pitali, odgovorio je: ‘Da. Da, stvarnost ima identitet. Identitet je ono što postoji. Zapravo, kada kažete svjetska stvarnost, vi imenujete identitet. Vi nešto identificirate’.

Langan je dalje objasnio kako je CTMU primjenjiv na pitanje o postojanju Boga, otkrivajući vezu između identiteta i svojstava. ‘To je ono što CTMU kaže. Samo se pojavi, s matematičkom strukturom koju trebate izgraditi iz toga’, rekao je, ‘Dakle, dođete do tog identiteta i zatim ga tražite u potrazi za njegovim svojstvima. Nakon što ste izgradili preliminarni okvir, počinjete izvoditi zaključke o svojstvima tog identiteta i otkrivate da ta svojstva odgovaraju onima Božjim, kao što je opisano u većini velikih svjetskih religija’.

To znači da je Bog identitet određenih svojstava koje možemo vidjeti oko sebe, a ne nužno osoba na nebu. Također, Langan je podijelio svoje viđenje smrti i onoga što se događa nakon što umremo u podcastu Theories of Everything with Curt Jaimungal.

Rekao je: ‘To je prekid vašeg odnosa s vašim fizičkim tijelom koje imate u ovom sadašnjem vremenu. Kada se povučete iz ove stvarnosti, vraćate se gore prema izvoru stvarnosti. Možete dobiti zamjensko tijelo, drugu vrstu terminalnog tijela koje vam omogućuje da nastavite postojati’.

Prema Langanu, smrt ne znači da prestajete postojati, već da se naša svijest pomiče iz onoga što poznajemo kao naš svijet prema izvoru stvarnosti, a to nije zagrobni život. Nakon što umrete, bit ćete u stanju meditacije ili nečeg sličnog, tvrdi on.

Dodao je: ‘Sada zapravo meditirate, vidite kako se sve mijenja. Međutim, vi trenutno postojite na taj način. Vjerojatno, svi vaši životi, ako biste se reinkarnirali iznova i iznova i iznova, sve su te reinkarnacije meta-istovremene. Postoji neki smisao u kojem se svi pojavljuju odjednom u neterminalnoj domeni’.

