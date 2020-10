Perete li kosu ujutro ili navečer? Stručnjaci tvrde da nije isto, a evo koja navika je zdravija

Pranje kose čini se kao jednostavan zadatak, a većina to radi tijekom večernje rutine jer tada ima više vremena za sušenje i stiliziranje. Iako mnogi misle kako nema veze peru li kosu ujutro ili navečer, stručnjaci tvrde da nije isto i otkrivaju koja je rutina zdravija.



Kako prenosi Insider, ako perete kosu prije spavanja, možda ste primijetili da se više masti i da je morate češće prati. Stručnjaci kažu da je to samo prividno jer je tijekom spavanja pritisnuta uz jastuk, pa se izravna odnosno izgubi volumen, a samim time djeluje masnije. Ipak, taj gubitak volumena dovoljan je razlog da je svaka dva dana ponovno perete, što nikako nije zdravo.



Koliko god mislili da ste je posušili do kraja, ona će ostati malo vlažna, a mokre vlasi mnogo su osjetljivije od suhih i lakše se lome. Vrhovi se petljaju i pucaju, a ujutro se budite s lošom i neurednom frizurom, pa potrošite mnogo vremena na stiliziranje.

Još jedan razlog da izbjegavate pranje kose navečer je stvaranje gljivica. One obožavaju mokra i topla mjesta, a dobitna kombinacija vlažna su kosa i mekani jastuk. Ono što nikako ne biste smjeli raditi jest zaspati s potpuno mokrom kosom – ujutro ćete se vrlo vjerojatno probuditi s glavoboljom, stvaraju se gljivice i plijesan, prhut...



Zbog ovih nekoliko razloga stručnjaci preporučuju da kosu uvijek perete u jutarnjim satima, dobro je osušite, napravite frizuru i krenete odrađivati obaveze, ali ako ipak mislite da nemate vremena za to, držite se ovih uputa tijekom večernjeg pranja: dobro osušite kosu, koristite proizvode za volumen i spavajte na svilenoj jastučnici.

