Kupio je knjigu na rasprodaji, a onda mu se život pretvorio u horor: 'Pitam se je li knjiga ukleta'

Mnogi ljudi koji su nedavno kupili kuću ili se uselili u novi dom prijavili su neobične i ponekad zastrašujuće stvari. Od čudnih zvukova i neobičnih mirisa do neočekivanih susreta s predmetima ili čak sjenama, iskustva novopečenih vlasnika često prelaze granice običnog. I dok neki ove pojave pripisuju slučajnosti ili psihološkom efektu "novog prostora", drugi vjeruju da se radi o stvarima koje su skrivene u povijesti kuće ili samoj energiji prostora. No, jedan je muškarac kupio rabljenu knjigu na rasprodaji i što ga je natjeralo da preispita sve.

Njegov je prijatelj objasnio da je muškarac kupio primjerak knjige "Priča o dva grada" Charlesa Dickensa te je ostao šokiran kada je u njoj otkrio dvije fotografije i skicu. "Na poleđini jedne od fotografija piše: '16. travnja 1967. Piknik u Riverviewu? Dave + Cheryl'. To inače ne bi ništa značilo, ali nakon što bi knjiga bila u kući, počeo bi čuti zvukove trčanja, kucanje i miris svježe popušenih cigareta. Nitko u njegovoj obitelji ne puši cigarete", napisao je prijatelj u objavi na Redditu. Dodao je da je muškarac imao povijest vrlo živopisnih snova te je rekao da je vidio čovjeka koji je htio razgovarati s njegovom majkom, piše Mirror.

"Sve je to počelo tek nakon što je unio knjigu u kuću. Pitam se znači li to išta, je li knjiga ukleta ili su to samo slučajnosti?", upitao je. Mnogi su korisnici odlučili podijeliti svoja mišljenja i iskustva. Tako je jedan korisnik podijelio vlastitu priču o kupovini rabljene knjige i užasima s kojima se ubrzo nakon toga susreo.

"Jednom sam uzeo knjigu iz napuštene kuće koja je imala ostavu punu knjiga, od zida do zida. Bila je to knjiga 'Arhipelag Gulag'. Čim sam je donio kući, čuo sam kucanje po zidovima u svim sobama. Kada bih ušao pod tuš, tada bi svjetla treperila, ali samo kada sam bio pod tušem, a ne kad sam koristio WC. Osjećao sam se kao da je netko tamo cijelo vrijeme. Dva dana nakon što sam je odnio kući, ležao sam u krevetu noću s telefonom i bio sam okrenut prema zidu. Odjednom sam osjetio da netko sjeda pored mene na krevet. Cijeli rub se stisnuo kao da je netko tamo, ali naravno da nikoga nije bilo. Odmah sam skočio i vrisnuo te pozvao cimera da dođe kući, bio sam toliko prestravljen i znao sam da je to zbog knjige. Ubrzo nakon toga sam vratio knjigu gdje sam je i našao i od tada se ništa čudno nije dogodilo u mojoj kući. Ni jednom prije ni poslije", napisao je korisnik.

"Ovo me podsjeća na nešto što se dogodilo jednom od mojih kolega. Jednom tijekom ručka dao je beskućniku novac, a zauzvrat mu je beskućnik dao nekoliko čudnih skica koje je zadržao. Nakon što je primio te skice, počele su mu se događati čudne stvari. Počeo je viđati sjene u svom stanu, a postao je i depresivan i suicidalan. Na kraju je shvatio da se sve to počelo događati kada je dobio skice, pa ih se riješio i stvari su krenule nabolje", objasnio je drugi.