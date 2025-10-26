Otkrivena lista najjezivijih mjesta u Europi: Naselje u Hrvatskoj našlo se na šestom mjestu

Kako do Noći vještica ima manje od dva tjedna, otkrivena su najjezivija mjesta u Europi. Dakle, kamo biste se trebali uputiti ako želite loviti duhove ove sezone? Nije iznenađujuće da dvorac Bran u Rumunjskoj, inspiracija za dom grofa Drakule, osvaja krunu kao najstrašnije mjesto u Europi. Dakako, nalazi se u mističnoj Transilvaniji, središnjoj rumunjskoj regiji okruženoj planinskim lancima, prenosi Metro.

Iako Bram Stoker, tvorac ovog mističnog bića koje pije krv, nikada nije posjetio Rumunjsku, stvorio je Drakulin imaginarni dom na temelju opisa poznatog dvorca Bran. Dvorac je također jedan od najukletijih na svijetu, a istraživači paranormalnog svake godine dolaze na to mjesto kako bi istražili tvrdnje da ga opsjedaju duše koje su svjedočile srednjovjekovnim zločinima.

Drugo mjesto na popisu drži Triora u Italiji, selo poznato po suđenju vješticama koje se odvijalo između 1587. i 1589. godine. Priča se da ima dvanaest, možda trinaest mrtvih duša koje hodaju njegovim ulicama, a seoski duhovi uključuju duh razbojnika, fantomsku kočiju i konje te duh žene koja se utopila u potoku.

Pluckley u Engleskoj broj je tri na europskoj listi. Selo je poznato kao prepuno duhova – toliko da je u Guinnessovoj knjizi rekorda dobilo titulu najukletijeg sela u zemlji. Sljedeće selo na listi je Ochate u Španjolskoj. Priče vezane uz njegovu prošlost počele su izlaziti na površinu sedamdesetih godina prošlog stoljeća, a uzele su maha objavom članka u časopisu Mundo Desconocido, mjesečniku koji se bavio paranormalnim i izvanzemaljskim.

Unutar ovog članka otkriveno je kazivanje o viđenjima NLO-a i stalnim paranormalnim aktivnostima, kao i kazivanje o biblijskim pošastima koje su godinama pogađale ovo maleno selo stvarajući osnovu za buduću bijedu i čudne pojave. Srednjovjekovno selo Roslin u Škotskoj dom je tajanstvene kasnogotičke kapele Rosslyn. Zgrada je doživjela brojna viđenja fantomskih redovnika, a jedan je kustos navodno svjedočio kako se jedan moli na oltaru u kripti, okružen s četiri viteza čuvara.

U Škrinjarima, malom naselju između Vrbovca i Bjelovara, nalazi se najstrašnija kuća u Hrvatskoj i baš je ovo mjesto zauzelo šesto mjesto na ovom popisu. Mnogi pričaju da su tamo viđali sablasnu ženu bez očiju, duh utopljene djevojčice te druge jezive i neobjašnjive pojave. Postoji više verzija priča o tome što se u kući doista događalo, ali najpoznatija je ona o dvojici policajaca koji su zbog oklade prespavali jednu noć u kući, ali kada su se probudili bili su potpuno sijedi i bez ikakvog sjećanja o prošloj noći.

Zadnji na listi je Tintern u Walesu poznat po svojoj strašnoj povijesti i ukletosti do paranormalnih aktivnosti. Vjeruje se da mračne i jezive ruševine opatije Tintern u Monmouthshireu proganja nemirni duh vojvotkinje od Monmouthshirea. Lokalna legenda govori o mladoj dami koju je vlastita obitelj izdala i prisilila da si oduzme život u sjeni zidina opatije.

Popis najjezivijih mjesta u Europi:

Bran, Rumunjska Triora, Italija Pluckley, Engleska Ochate, Španjolska Roslin, Škotska Škrinjari, Hrvatska Tintern, Wales