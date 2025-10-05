Ovo su tri greške koje vlasnici pasa često rade: Veterinar otkrio zašto mogu biti opasne

Često mislimo da činimo najbolje za svoje pse, no ponekad, nesvjesno ili iz dobre namjere, možemo im naškoditi. Sitne svakodnevne navike, pogrešne prehrambene odluke ili neadekvatna briga mogu imati dugoročne posljedice na zdravlje i dobrobit naših ljubimaca. Prepoznavanje i ispravljanje tih pogrešaka ključno je za sretnog i zdravog psa. Zato je veterinar podijelio tri uobičajene pogreške koje vidi kod vlasnika pasa i pozvao ljude da ih budu svjesni prije nego što dovedu do ozbiljnih problema.

Dr. Amir Anwary popularni je veterinar koji je prikupio stotine tisuća lajkova na TikToku zahvaljujući redovitim objavama videa u kojima dijeli svoje savjete. Nedavno je istaknuo tri najčešće pogreške koje vidi kod vlasnika pasa i negativan utjecaj koji to može imati na život ljubimca, piše Daily Express. Prva greška na njegovom popisu je nedosljedna obuka koja može uzrokovati zbunjenost, tjeskobu i stres kod psa. "Vaš pas će napraviti nešto što vam se ne sviđa ili s čime se ne slažete, i tada ćete mu reći da je 'loš dečko'. Dva dana kasnije učinit će istu stvar, ali budući da ste opušteniji, to vam neće smetati, a sljedeći dan ćete ga opet vikanjem ispraviti zbog iste stvari", objasnio je dr. Anwary je nastavio.

Dodao je da psi imaju um poput djece od dvije godine i da ne možete stalno mijenjati što je u redu, a što nije, ovisno o vašem raspoloženju. Veterinar je također naglasio važnost dosljednosti sa svojim ljubimcem da bi im bilo jasno što je u redu, a što nije. Druga greška je ignoriranje stomatološke njege. Veterinar je rekao da ovaj problem vrlo često viđa i da psi dolaze s ozbiljnim problemima oralne higijene.

"To je gotovo toliko često da je smiješno. Mnogi vlasnici uopće ne brinu o zubima svojih pasa, a kada psi dobiju prljave zube, tada razvijaju gingivitis, što je upala desni, i to im može biti vrlo neugodno", objasnio je veterinar. Savjetovao je da ako imate problema s pranjem zubi svojih pasa ili vam oni to odbijaju dopustiti da im perete zube, onda barem koristite prah za dentalnu higijenu iako je četkanje i dalje najbolji izbor.

Na kraju, veterinar je podijelio utjecaj koji odbacivanje simptoma može imati na dobrobit psa, a u nekim slučajevima i na njegov životni vijek. "Jako često vidim ignoriranje simptoma i pripisivanje ih normalnom ponašanju", rekao je dr. Anwary. Naveo je primjere poput starijih pasa koji više ne mogu držati korak tijekom šetnje ili se brže umaraju. Vlasnici to često odbacuju misleći da je posljedica dobi, no to bi zapravo mogao biti znak zatajivanja srca.

Slično tome, stalno grickanje ili češkanje šapa može biti znak alergija koje treba liječiti, dok se stalno lizanje šape često odbacuje s mišlju da se psi jednostavno ližu. Veterinar je upozorio da to zapravo može značiti bol uzrokovanu artritisom u tom zglobu. Dr. Anwary je pozvao vlasnike da provjere svako čudno ili neobično ponašanje, pa je čak preporučio da prvo simptome provjere na Googleu.