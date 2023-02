"Ovisna sam o aferi i nevjerojatnom seksu s mužem moje prijateljice iz djetinjstva"

Savjetnica Mirrora ,Coleen, zaprimila je pismo čitateljice koja je slobodna, ali je nakon poljupca koji je razmijenila u pijanom stanju počela spavati s oženjenim muškarcem te traži savjet što učiniti jer joj se čini da se u njega i zaljubila.

„Draga Coleen, ja sam 31-godišnja neudata žena i prije nekoliko tjedana bila sam na kućnoj zabavi kod prijatelja. Njezin se muž ponudio da me odveze kući na kraju noći jer nije pio. Poznajem ga jako dobro. Išli smo u istu srednju školu zajedno, onda se oženio mojom prijateljicom, pa sam ga bolje upoznala. Uvijek smo se dobro slagali jer smo se često zajedno družili i zabavljali. Volim provoditi vrijeme u njegovom društvu. U svakom slučaju, da prijeđemo na stvar, te noći kad se zaustavio ispred moje kuće i kada sam mu zahvaljivala što me povezao, nagnuo se i poljubio me", započela je žena u pismu.

"Ali to nije bila prijateljska pusa u obraz nego pravi poljubac i svidjelo mi se. Znam da je to trebalo biti to, ali kad mi je sutradan poslao poruku i tražio da se vidimo, pristala sam. I od tada imamo nevjerojatan seks. Ali to je više od samog seksa. Definitivno sam se zaljubila u njega i sada ne znam što da radim. Osjećam krivnju jer poznajem njegovu ženu otkad smo imali osam godina i ona je jedna od mojih najbližih prijateljica. Znam da je to pogrešno, ali kao da sam ovisan o ovoj aferi i ne želim je prekinuti. Molim pomoć", zaključila je.

Coleen joj je rekla da shvaća da se osjeća kao da je ovisna o ovoj aferi te da joj se to čini kao izgovor da nastavi jer ne može prestati, ali može. Jednostavno, ne želi. Ne čini joj se ni da se čitateljica baš osjeća previše krivom zbog onoga što radi. Savjetuje ju da se zapita kakav je to muškarac koji napravi korak prema prijateljici svoje žene i onda se upleće u aferu. Zašto on ne bi učinio istu stvar tebi?

Razumije da je čitateljica možda zaljubljena i mašta o tome da s njime pobjegne i stvori zajednički život, ali mora shvatiti da je za njega to sve vjerojatno samo zabava. Upozorava ju da bi čak mogao reći da je voli i obećati joj svašta, ali hoće li doista ostaviti svoju ženu zbog nje?

Coleen dodaje: „Ako mislite da ga iskreno volite, morate saznati koliko je ozbiljan i što planira učiniti u vezi s tim. Nastavljati s tobom iza leđa njegove žene nije samo okrutno, nego što dulje traje, veća je vjerojatnost da će ona saznati. I jeste li zapravo razmišljali o ovome iz perspektive vaše prijateljice? Ako namjeravate izazvati bol i prekinuti brak i prijateljstvo, morate biti sigurni da je to vrijedno toga.“

