Pokazao kako mu tetovaža izgleda nakon 20 godina: 'Žalim što sam izabrao taj dizajn'

Muškarac koji je napravio tribal tetovažu otkrio je da dvadeset godina kasnije izgleda kao golema mrlja. Objava je postala viralna na Redditu i Facebooku, a mnogi su se zapitali tko je za to kriv - on ili tattoo majstor, kako piše The Sun.

Objava je glasila: "Kakvu razliku čini dvadeset godina." Prva slika, na kojoj se vidi tetovaža nakon što je upravo napravljena, prikazuje tetovažu u plemenskom stilu s puno zamršenih linija. No, kako je vrijeme prolazilo, linija je nestala, pa je izgledalo kao da ima ogromnu crnu mrlju na gležnju.

Foto: Reddit

Tetovaže su `modni hit`, ali ove s kanom će vas oduševiti:

Fotografije prije i poslije tetovaže snimljene su u razmaku od dvadeset godina i ostavile su ljude zapanjene i mnogi se nisu mogli odlučiti tko je kriv za neuspjelu tetovažu. Naime, neki su rekli da je to njegova greška jer nije nosio kremu za sunčanje, dok su drugi krivili tattoo umjetnika.

Foto: Reddit

"Ako je to ista tetovaža, tu postoji više stvari koje nisu u redu. 1. Ova osoba vjerojatno nikada nije koristila kremu za sunčanje dnevno u svom životu, pogotovo ne preko svoje tetovaže 2. Vjerojatno je radio tjedan dana naknadnu njegu i nikad ponovno koristio losion 3. Slušajte kad vaš umjetnik kaže da tetovaža treba biti veća”, komentirao je jedan korisnik, dok je jedna korisnica dodala: “Ovo je problem s razmakom među linijama.”

Istraživanje pokazalo koje osobine najčešće idu uz 'jutarnji tip' ličnosti: